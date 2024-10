Haaland pour 119 ME, le PSG est prêt à foncer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion avec Manchester City pour une prolongation de contrat, Erling Haaland souhaite inclure une clause libératoire largement abordable pour ses courtisans. Si l’attaquant norvégien parvenait à ses fins, plusieurs clubs seraient prêts à financer son transfert, y compris le Paris Saint-Germain.

Erling Haaland n’est pas du genre à se laisser dicter son avenir. Au moment de signer ses contrats, l’attaquant de Manchester City prend toujours soin d’ajouter une clause libératoire. C’est d’ailleurs le point qui bloque actuellement les discussions avec ses dirigeants. Prêt à prolonger son bail qui expire en 2027, le Norvégien aimerait fixer son bon de sortie à 100 millions de livres, soit environ 119 millions d’euros. Mais sans surprise, le média TEAMtalk affirme que Manchester City veut placer la barre beaucoup plus haut.

Il est clair que le montant souhaité par Erling Haaland ferait de lui une très bonne affaire sur le marché des transferts. Un attaquant de ce calibre à ce prix pourrait attirer du beau monde, à commencer par le FC Barcelone. Toujours d’après la même source, le club catalan, qui a fait du Cyborg sa priorité pour l’été prochain, suit attentivement sa situation. Les Blaugrana devront néanmoins se séparer de plusieurs joueurs importants comme Robert Lewandowski, tandis que Jules Koundé, Andreas Christensen, Frenkie de Jong et Ansu Fati sont également cités parmi les éléments sacrifiables.

Le PSG et le Real à l'affût

L’opération s’annonce difficile pour le Barça, moins bien armé que les deux autres courtisans du Mancunien. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain restent effectivement à l’affût sur ce dossier en cas d’ouverture. Il serait tout de même étonnant de voir Manchester City perdre son buteur l’été prochain. Nos confrères ajoutent que la direction anglaise et Erling Haaland, pour le moment en désaccord, sont confiants pour la suite des négociations. Autant dire que les Citizens tenteront de blinder leur avant-centre au plus vite.