Le PSG et le Barça à l’affût, Bruno Guimarães met la pression

Par Eric Bethsy

Très convoité sur le marché des transferts, Bruno Guimarães ne semble pas insensible à ces approches. Le milieu de Newcastle affiche ses ambitions et met clairement la pression sur ses dirigeants.

Malgré les gros moyens de ses propriétaires saoudiens, Newcastle doit revoir ses plans à la baisse. Les règles financières de la Premier League obligent les Magpies à équilibrer leurs comptes. Un voire plusieurs joueurs importants pourraient être sacrifiés cet été, à commencer par Bruno Guimarães. Le milieu de terrain, malgré sa prolongation jusqu’en 2028 en octobre dernier, représente un candidat au départ compte tenu de sa cote au mercato.

Le magicien Guimarães à la baguette pour le but de Trippier ! 😍



La fin de match va être folle !#NEWLUT | #PremierLeague pic.twitter.com/sdDazWaBrC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 3, 2024

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont cités parmi ses courtisans. Et pendant ce temps-là, le Brésilien ne cache pas son agacement quant aux difficultés de son club. « Je prends beaucoup de plaisir ici, a d’abord confié Bruno Guimarães au Chronicle Live. Je ne me suis jamais senti autant aimé dans un club auparavant. C’est adorable à quel point les supporters m’aiment, et je les aime aussi. Mais cette saison a été un mélange de choses pour moi. »

Bruno Guimarães en veut plus

« Je veux plus de victoires et au moins ramener le club en Europe, a réclamé l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Je suis très déçu de la façon dont la saison s’est déroulée, c’est vraiment fou. Nous faisons deux ou trois matchs où nous sommes très bons, puis deux ou trois où nous sommes très mauvais. Je suis vraiment fatigué et déçu. Mais je sais que je dois continuer. C'est une saison différente pour nous mais on a eu des problème avec des blessures. C'est juste fou. »

« C'est toujours une de mes meilleures saisons au club d'un point de vue personnel. Même si je n'ai pas atteint mon objectif de buts, je suis performant pour le club, a nuancé Bruno Guimarães avant d’évoquer son souhait de voir Newcastle recruter un nouveau buteur. Ce serait bien. J'ai donné six passes décisives cette saison, j'aurais dû en faire plus. Cela reste une bonne statistique, je devrais marquer plus aussi. » Un discours encourageant pour ses prétendants.