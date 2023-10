Guardiola craque pour Zaire-Emery, le PSG en alerte

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A 17 ans, Warren Zaire-Emery ne cesse d'impressionner au PSG. Toute l'Europe est admirative du talentueux milieu de terrain. Deux clubs se voient même le chiper au PSG : Manchester City et le Bayern Munich.

Kylian Mbappé est-il encore le joueur parisien à la plus forte valeur sur le marché ? Si le buteur français de 24 ans est l'un des meilleurs joueurs du monde, un jeune parisien attire plus l'attention depuis le début de saison. Warren Zaire-Emery enchaîne avec aisance les matchs et les grandes prestations au PSG. Le milieu français de 17 ans a été déterminant mercredi soir dans le succès 3-0 du club parisien sur le Milan AC. Il a délivré deux passes décisives et a dominé les duels dans l'entrejeu. Sa maturité et son talent sont indéniables et font saliver bien des clubs en Europe. Certains veulent le recruter dès janvier prochain.

Le PSG devra vite blinder le contrat de Zaire-Emery

Le plus entreprenant reste Manchester City. Le club anglais voulait déjà attirer le jeune français cet été, proposant un échange avec Bernardo Silva au PSG. Malgré son envie de signer le Portugais, le club parisien n'était pas tombé dans le piège. Il faudra toutefois rester vigilant car Zaire-Emery a clairement séduit Pep Guardiola. Le média anglais TeamTalk affirme que le manager espagnol compte approcher le PSG pour Zaire-Emery en janvier prochain.

2 - Warren Zaïre-Emery est le plus jeune joueur à enregistrer 2 assists en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition en 2003/04 (17 ans et 231 jours), battant le record de Theo Walcott (17a et 250j). Pépite. #PSGMilan pic.twitter.com/wbCL3Cr0QH — OptaJean (@OptaJean) October 25, 2023

Guardiola veut vite en profiter alors que le contrat du jeune parisien n'a pas encore été prolongé officiellement. Pour l'heure, l'échéance est prévue pour juin 2025 mais le PSG négocie actuellement avec son jeune titi. Selon les médias, un accord de principe a été trouvé et le nouveau contrat pour Zaire-Emery est déjà sur la table. Une offre solide est indispensable à Manchester City pour espérer faire plier Paris. TeamTalk ajoute que le Bayern Munich est aussi sur les rangs malgré la situation contractuelle de Zaire-Emery au PSG. Il faut dire qu'il est bien difficile de fermer les yeux sur un tel crack en ce moment.