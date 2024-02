Grosse inquiétude pour l’avenir du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ de Kylian Mbappé pose tout de même question au PSG. Les premières pistes pour trouver son remplaçant ne sont pas vraiment convaincantes au sein de l'état-major du club.

S’il y a bien une raison pour laquelle le PSG fait encore peur en Europe, c’est en raison de la présence de Kylian Mbappé dans ses rangs. L’attaquant français est le joueur le plus dangereux, le meilleur buteur et celui qui attire les défenses adverses. Pourtant, c’en sera bientôt fini de son aventure à Paris puisqu’il a décidé de ne pas prolonger son contrat et ainsi de rejoindre le club de son choix, qui sera très certainement le Real Madrid. Le champion du monde 2018 a en tout cas prévenu assez tôt son club pour qu’il puisse s’organiser et assurer la relève pour les années à venir.

Rashford et Osimhen, pas assez convaincants ?

Résultat, si des achats sont à faire dans plusieurs lignes, la priorité sera tout de même de trouver un joueur capable de faire oublier Mbappé. Sans forcément atteindre le niveau du Français, il faudra tout de même être capable de faire tourner le compteur buts, sous peine de se rendre compte que la vie sans Mbappé est beaucoup moins drôle au PSG. Ce dossier ne sera pas évident, et provoque même des inquiétudes au sein du club parisien selon la presse espagnole.

Le journal Sport révèle ainsi que les dirigeants franciliens ont du mal à trouver une cible qui fasse réellement l’unanimité pour diriger l’attaque du PSG. Les deux pistes principales mènent à Marcus Rashford et Victor Osimhen. Mais les deux buteurs n’apportent pas forcément les mêmes garanties que Mbappé, et leur cote a ainsi chuté aux yeux de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. Trouver le remplaçant de KM7 ne sera pas facile, et il faudra peut-être aller chercher la perle rare sous d’autres cieux.

A moins que le PSG ne s’inspire du Real Madrid en ne recrutant pas spécifiquement un joueur pour compenser un tel départ. C’est ce que la Maison Blanche avait réalisé quand Cristiano Ronaldo était parti, et que la mayonnaise avait réussi à prendre en interne en s’appuyant sur ses lieutenants, et notamment Karim Benzema. Le Paris SG a en effet du beau monde devant, mais il y a fort à parier que le Qatar ne pourra pas s’empêcher de compenser un tel départ l’été prochain. Il reste à trouver l’attaquant vedette qui fera l’unanimité chez les recruteurs parisiens.