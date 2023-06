Griezmann au lieu de Mbappé, premier refus ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Confronté aux envies d’ailleurs de Kylian Mbappé, au départ de Lionel Messi et à la possible vente à venir de Neymar, le PSG rêve d’Antoine Griezmann. Mais l’Atlético ne veut pas vendre l’international français.

Le mercato estival 2023 sera peut-être l’un des plus bouillants de l’histoire récente du Paris Saint-Germain. Confronté au départ de Lionel Messi (fin de contrat) mais également aux envies d’ailleurs de Kylian Mbappé et à la possible vente de Neymar dans les semaines à venir, le club de la capitale doit effectuer une profonde refonte dans son effectif. Le secteur offensif est particulièrement concerné avec le potentiel départ des trois stars de l’équipe.

Marcus Thuram est une cible de premier choix de la part du PSG, notamment en raison de sa situation contractuelle. Un autre joueur de l’Equipe de France figure dans les radars parisiens dans l’optique de ce mercato estival : Antoine Griezmann. Selon les informations délivrées par le quotidien sportif espagnol Marca, le natif de Mâcon est un « rêve » du Qatar afin de prendre une des trois places au sein de l’attaque du PSG la saison prochaine. Deux problèmes se posent néanmoins dans le dossier « Grizou » pour l’état-major du club parisien.

Le PSG prêt à payer 100 ME pour Griezmann

Tout d’abord, l’Atlético de Madrid n’a aucunement l’intention de se séparer de Griezmann, auteur d’une saison aboutie en 2022-2023 avec 16 buts et 19 passes décisives à son actif. Deuxièmement, le meneur de jeu de l’Equipe de France n’a absolument pas envie de quitter l’Atlético de Madrid, après son départ douloureux à Barcelone où il ne s’est jamais adapté. Antoine Griezmann ne veut pas commettre deux fois la même erreur, à savoir de quitter un club dans lequel il se sent bien et où il est performant. Le média espagnol affirme pourtant que le PSG est prêt à poser 100 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services de Griezmann. Une offre qui ne devrait pas suffire à faire plier l’Atlético au mercato.