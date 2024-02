Grande nouvelle au PSG, il revient neuf mois après

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va prochainement compter sur un joueur de plus dans son groupe, puisque Sergio Rico entend reprendre l'entrainement. Le dernier feu vert médical ne devrait pas tarder pour ce grand retour du gardien espagnol.

Neuf mois jour pour jour après son grave accident qui a failli lui coûter la vie, Sergio Rico est désormais tout proche d’un retour sur les terrains. Placé dans le coma pendant un mois, opéré à plusieurs reprises, le gardien du PSG avait passé plus de deux mois à l’hôpital après son terrible accident de cheval en Espagne le 28 mai 2023. Désormais, cela va beaucoup mieux pour le portier espagnol, qui est considéré comme guéri de son anévrisme cérébral et a depuis repris du poids. Sergio Rico avait perdu 20 kilos pendant son hospitalisation, et a depuis suivi un programme de rééducation pour retrouver sa meilleure forme. Le PSG lui avait démontré de nombreuses marques d’affection, lui assurant qu’une place au chaud lui était gardé pour son éventuel retour.

Le dernier feu vert médical attendu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Rico Gonzalez (@sergioricogonzalez1)

Selon The Athletic, cela ne devrait plus tarder désormais puisque Sergio Rico se considère comme guéri et désireux de reprendre le chemin de l’entrainement. Il ne lui manque désormais plus que le dernier feu vert médical pour retrouver le chemin du centre d’entrainement du PSG, ce qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Une nouvelle qui a été largement saluée sur les réseaux sociaux, où on se félicite de retrouver le gardien de but qui était la saison passée le numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma. Toutefois, cette saison, le Paris SG a fait sans lui et possède de nombreux portiers comme Keylor Navas et Arnau Tenas. Mais l’essentiel est ailleurs pour Rico, qui n’a jamais caché que son objectif était avant tout de reprendre du plaisir et de faire ce qu’il faisait de mieux en reprenant sa carrière professionnelle.