Grande braderie au PSG, Galatasaray veut 3 joueurs

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vit une intersaison très mouvementée entre ses recrues, son nouvel entraineur et l'énième feuilleton Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale sait qu'il va également devoir s'occuper des ventes.

Luis Enrique a officiellement débarqué au PSG ce mercredi en lieu et place de Christophe Galtier. Le club de la capitale va désormais pouvoir démarrer son nouveau cycle. Et pas mal de nouveaux joueurs sont attendus. Les officialisations tomberont dans les prochaines heures. Egalement, le PSG doit gérer le feuilleton Kylian Mbappé. Lors d'une interview donnée au Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a clairement indiqué au Français qu'il avait maximum deux semaines pour décider de prolonger ou partir. Enfin, le PSG doit s'occuper de réaliser certaines ventes, surtout avant que les joueurs reviennent à l'entrainement. Heureusement pour le club de la capitale, Galatasaray a l'air de vouloir dépanner.

Galatasaray et le PSG s'entendent à merveille au mercato

Le Président Nasser Al-Khelaïfi, le Directeur sportif Luis Campos et le nouvel entraîneur Luis Enrique au 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐏𝐒𝐆.



🔴🔵 #WelcomeToParisLuisEnrique pic.twitter.com/3zP9JgWzYI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

On sait le club turc très chaud à l'idée de signer définitivement Mauro Icardi après un prêt très concluant. Mais Galatasaray ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et veut également récupérer Leandro Paredes. Et selon les informations de Foot Mercato, les Stambouliotes souhaitent maintenant s'attacher les services de Juan Bernat. Le média précise que le PSG et Galatasaray discutent des modalités d'une arrivée de l'Espagnol en Turquie. Antero Henrique gérerait tous les dossiers directement avec le président de Galatasaray. Reste à connaitre le montant global de cette triple opération pour le PSG, qui se débarrasserait de trois gros salaires et de trois joueurs qui ne font pas partie des plans de Luis Enrique. Avec l'argent récolté, le club de la capitale pourrait ensuite le réinvestir sur le marché des transferts, sachant que les pistes ne manquent pas, notamment dans le secteur offensif.