Gonçalo Ramos subitement éjecté du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après une seule saison au PSG, Gonçalo Ramos est déjà poussé vers la sortie par le club parisien, qui verrait d’un bon oeil le départ de l’international portugais pour une somme avoisinant les 50 millions d’euros.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour s’attacher les services de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne. Malheureusement, l’international portugais n’a pas vraiment répondu aux attentes avec seulement 11 buts et 2 passes décisives en championnat. Un bilan nettement insuffisant pour un joueur recruté à prix d’or (65 millions d’euros hors bonus) et qui avait les moyens de s’imposer comme un titulaire au poste d’avant-centre au vu de la saison également très décevante réalisée par son principal concurrent, à savoir Randal Kolo Muani.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Tout de même sélectionné avec le Portugal pour disputer l’Euro, le numéro neuf de 23 ans n’a pas disposé d’un temps de jeu plus conséquent en sélection et se retrouve dans le flou quant à son avenir. La tendance était plutôt à ce qu’il reste une deuxième saison au PSG afin de tenter de s’imposer, ce qui aurait pu être plus simple avec le départ de Kylian Mbappé. Mais selon les informations de Todo Fichajes, il n’en sera rien puisque l’état-major du Paris Saint-Germain aurait décidé de vendre Gonçalo Ramos cet été. En effet, le joueur ne correspond pas vraiment à ce que recherche Luis Enrique et par conséquent, il pourrait être vendu avant que sa valeur marchande ne s’effondre davantage.

Le PSG réclame 50 ME pour Gonçalo Ramos

Après une seule saison ratée, Gonçalo Ramos est encore bankable et selon le média espagnol, le PSG espère récupérer près de 50 millions d’euros de sa potentielle vente. Encore faut-il savoir si des clubs sont intéressés à l’idée de récupérer l’ancien buteur du Benfica Lisbonne et surtout, s’ils sont prêts à mettre une telle somme sur la table. L’Atlético de Madrid pourrait être sur les rangs après le départ d’Alvaro Morata vers l’AC Milan. Mais le média espagnol imagine mal les Colchoneros faire une offre de 50 millions d’euros pour Gonçalo Ramos, dont on ne connait d’ailleurs pas les intentions et les envies pour la saison prochaine alors qu’il profite actuellement de ses vacances après avoir disputé l’Euro 2024.