Garnacho fait saliver le PSG, Manchester United fixe son prix

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato, le PSG a les yeux rivés vers Manchester United. Non pas pour s’offrir Marcus Rashford mais bien dans l’optique de recruter Alejandro Garnacho.

Depuis plusieurs jours, le nom de Marcus Rashford est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le départ de l’attaquant anglais de 27 ans est clairement d’actualité chez les Red Devils, le joueur ayant lui-même ouvert la porte à un transfert dès le mois de janvier. Mais s’il y a bien un joueur de Manchester United qui fait saliver le club parisien, ce n’est pas Marcus Rashford. Le Daily Mail nous apprend que Luis Campos et Luis Enrique sont très intéressés par Alejandro Garnacho, ailier argentin du club mancunien, auteur de 8 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison.

Titulaire dans l’esprit de Ruben Amorim depuis la prise de fonctions de l’entraîneur portugais, l’attaquant de 20 ans pourrait tout de même être sacrifié par sa direction en cas de proposition XXL. Manchester United a besoin de vendre pour financer son prochain mercato et Alejandro Garnacho fait indiscutablement partie des joueurs à la plus forte valeur marchande. Il suffit de jeter un oeil sur les clubs intéressés par l’international argentin pour s’en rendre compte puisque le média britannique révèle qu’outre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’AC Milan et le Bayern Munich sont également à l’affût dans le dossier Alejandro Garnacho.

Manchester United réclame 85 millions d'euros pour Garnacho

Mais pour accepter de se séparer de sa pépite de 20 ans, le club mancunien exige un énorme chèque. En effet, le Daily Mail indique que le prix de Garnacho a été fixé à 85 millions d’euros par l’actuel 13e de la Premier League. Une somme plus que rondelette, que peu de clubs seront enclins à payer au mois de janvier. Du côté du Paris SG, où l’on cherche un joueur offensif pour concurrencer Ramos, Barcola, Doué, Dembélé et Lee, sera-t-on enclin à signer un tel chèque ? Cela dépendra en grande partie de ce que Luis Campos arrivera à tirer du départ de Randal Kolo Muani. Mais on ne voit pas vraiment par quel miracle le PSG pourrait vendre son international français pour une telle somme. Il faudra donc rajouter au pot si Paris veut combler les exigences de Manchester United dans le dossier Alejandro Garnacho.