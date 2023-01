Galtier totalement zappé par Messi et le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, le PSG et Lionel Messi négocient une prolongation du contrat de l’international argentin jusqu’en 2024.

En fin de contrat à la fin de la saison, Lionel Messi est proche de prolonger d’une saison supplémentaire en faveur du Paris Saint-Germain. Les négociations ont bien avancé entre les deux parties et le champion du monde 2022 a d’ores et déjà donné son accord à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi pour étendre son séjour dans la capitale française. Cela étant, rien n’a été encore annoncé de manière officielle depuis le retour de Lionel Messi à Paris après ses vacances, consécutives au sacre de l’Argentine au Qatar. Tandis que La Pulga reste ardemment courtisée par l’Inter Miami aux Etats-Unis, Christophe Galtier a été interrogé sur l’avenir de son meneur de jeu en conférence de presse, avant la réception d’Angers au Parc des Princes. Mais il ne fallait pas trop compter sur l’entraîneur du PSG, pas au courant des négociations selon lui, pour nous en dire davantage.

Galtier n'est pas au courant de l'avancée des négociations pour Messi

« Il y a des discussions, la direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d'une prolongation. Je ne sais pas où ça en est. Leo me semble heureux à Paris. Après, il faut voir sa position par rapport au projet du club. C'est un sujet que je n'aborde pas avec lui » a expliqué Christophe Galtier, affirmant donc ne pas être au courant des dernières négociations entre le PSG et Lionel Messi. L’entraîneur parisien espère sans doute que ce dossier sera bouclé au plus vite alors que du côté des Etats-Unis, on continue à espérer un revirement de situation. Coach de l’Inter Miami, Phil Neville a officialisé l’intérêt de son équipe pour la star du Paris SG. « N'importe quel accord pour un DP (Designated Player, chaque équipe de MLS peut compter un joueur sortant du cadre du salary cap, ndlr) de ce niveau, c'est compliqué. Ça prend du temps. Messi, pourquoi pas ? Je crois que cela pourrait arriver. Les joueurs du monde entier considèrent la MLS comme une grande ligue. Si Messi vient, je serais heureux car j'aime jouer avec les meilleurs et apprendre d'eux » a récemment confié le manager de l’Inter Miami, qui continue d’espérer tant que Lionel Messi n’a pas officiellement prolongé en faveur du PSG.