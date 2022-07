Galtier, Mbappé, Neymar, énorme couac au Japon

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Présent au Japon pour sa tournée d'été, le PSG a connu de la friture sur la ligne d'entrée de jeu. La première conférence de presse a été très... spéciale.

Pour débuter sa tournée d’été au Japon, le Paris Saint-Germain a décidé de prendre ses aises au Japon, où sa pléiade de stars fait forcément fureur. L’accueil dès la descente des transports a été à la hauteur de la passion des fans nippons pour le ballon rond, eux qui sont souvent sevrés de stars européennes. Une première conférence de presse a été organisée pour donner satisfaction aux sponsors et aux médias locaux. Les vedettes étaient de sortie à cette occasion puisque Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Christophe Galtier ont pris place sur quatre tabourets pour répondre aux questions des journalistes. Mais très vite, les choses se sont compliquées, en passant du burlesque à une pointe d’agacement, même si cela n’a pas donné lieu à un clash tout de même.

Il y a tout d’abord eu d’énormes problèmes de traductions, Galtier ayant été invité à répondre à une question en japonais, qui n’est pas l’une de langues qu’il maitrise, sans avoir de traduction disponibles. Même problème pour Kylian Mbappé par la suite, puis pour Lionel Messi, qui a du demander à son collègue Neymar s’il devait formuler sa réponse en français pour se faire comprendre, ce qui aurait été beau à voir. De sacrés moments d’incompréhension qui ont surtout donné le sourire aux intervenants, même si parfois, Galtier n’a pas caché son agacement de ne même pas comprendre à qui s’adressaient les questions.

Les Japonais courent beaucoup, Neymar bluffé

Le trio @KMbappe, Leo Messi et @neymarjr a participé, tout comme leur coach Christophe Galtier, à une conférence de présentation de cette tournée estivale au Japon. 🇯🇵



L’occasion pour nos attaquants d’échanger avec la presse locale. 🎙️#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/jU3bKPne3w — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 17, 2022

Le Paris SG va devoir espérer que le reste de la tournée se déroule de façon un peu mieux maitrisée, sous peine de vivre quelques opérations commerciales un peu délicates. Sans compter que les entrainements et les matchs vont ponctuer cette période toujours cruciale pour lancer la saison. Et cette fois-ci, le PSG ne peut pas se dire qu’il va débuter tranquillement et accélérer si besoin en mars, car la Coupe du monde qui aura lieu en novembre et décembre met directement la pression pour que le lancement de la saison soit convaincant.

En tout cas, les joueurs parisiens se sont prêtés au jeu des questions/réponses, et Neymar a été interrogé sur son avenir, lui qui est parfois annoncé comme poussé dehors. Pas question pour le Brésilien de regarder ailleurs. « Je suis ravi d'être ici avec le PSG. J'espère que ce sera la meilleure préparation », a livré le Brésilien, qui a aussi été invité à dire ce qu’il pensait de la sélection japonaise en vue de la Coupe du monde. Une déclaration qui fera plaisir à ses hôtes. « Ils ont un jeu très rapide, ils courent beaucoup et m’ont déjà impressionné », a fait savoir le meneur de jeu de la Seleçao, qui a terminé son passage en faisant sourire tout le monde. Alors que Mbappé et Messi avaient eu droit à un échange avec un enfant par la parole puis par le biais de quelques passes, Neymar a été confronté à un adulte sans ballon. Pas de problème pour le Brésilien, qui a mimé des passes fantômes histoire de faire passer la pilule d’une conférence de presse un peu confuse, et qui, le PSG doit l’espérer, ne donnera pas le ton de cette saison.