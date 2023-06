Galtier en Arabie Saoudite, les affaires sont les affaires

Dans : PSG.

Pisté par Naples, qui a finalement choisi Rudi Garcia, Christophe Galtier pourrait poursuivre sa carrière… en Arabie Saoudite, alors que le Paris Saint-Germain a trouvé son remplaçant en la personne de Luis Enrique.

Sur quel banc de touche va s'asseoir Christophe Galtier la saison prochaine ? Personne n’est pour l’instant en mesure de le savoir. Il faut dire que le coach français est toujours sous contrat avec le PSG, mais plus pour très longtemps. En effet, la direction qatarie a trouvé son successeur dimanche. Après avoir planché sur le dossier Julian Nagelsmann, Paris a finalement jeté son dévolu sur Luis Enrique. Passé par le Barça et la Roja avec une certaine réussite, l’entraîneur espagnol va donc pousser Galtier vers la sortie. Mais alors vers quel club l’ancien coach de Lille ou de Nice va bien pouvoir se tourner en vue de la saison prochaine ? Ces derniers jours, Galtier était pisté par le Napoli, qui a finalement opté pour Rudi Garcia. Les portes se sont aussi refermées du côté de l’OM ou de West Ham. Autant dire que Galtier se retrouve sans aucun projet en vue de la reprise estivale.

Al-Shabab veut Galtier

Pas de quoi s'affoler, sachant qu’une piste plus exotique vient d’apparaître. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Galtier est pisté par le club d’Al-Shabab en Arabie Saoudite. « Des premiers contacts ont débuté entre Al Shabab et l’ancien entraîneur du LOSC. Les négociations sont même en bonnes voies », peut-on lire sur le média spécialisé. Quatrième de la Saudi Pro League la saison passée, la formation basée à Riyad veut frapper un grand coup en faisant venir l’actuel coach du PSG pour diriger un effectif de qualité, composé notamment de l’ancien Parisien Grzegorz Krychowiak ou de l’ancien milieu de Séville Éver Banega. Tenté par ce projet saoudien, Galtier pourrait donc se mettre un peu à l’écart du football européen tout en prenant un joli chèque au passage pour faire oublier son passage plus ou moins raté du côté du PSG.