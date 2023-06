Galatasaray prêt à sauver le PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne veut pas perdre de temps lors de cette nouvelle intersaison. Que ce soit au niveau des arrivées ou des départs, la direction francilienne veut que les choses soient claires pour tout le monde.

Le PSG se montre très actif sur le marché des transferts alors que ce dernier débutera officiellement le 10 juin prochain. Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte porteront la tunique francilienne la saison prochaine. Et ils seront loin d'être les seuls à être recrutés. Le Qatar veut redonner un coup de fouet à son projet et un nouvel entraineur est vivement souhaité pour encadrer le tout. Outre les arrivées, Luis Campos va également devoir gérer les départs. Et ils seront aussi nombreux car pas mal de retours de prêts sont à prévoir. Parmi les joueurs prêtés qui n'ont pas su faire leur trou avec leur club, on peut citer Leandro Paredes. Le milieu de terrain de la Juve n'a pas convaincu le club italien et reviendra donc au PSG dans les prochaines semaines.

Paredes, le PSG est catégorique

Les choses sont en revanche claires pour Leandro Paredes : il ne sera pas conservé par le PSG. Le club de la capitale veut tout faire pour s'en débarrasser alors que son contrat court encore jusqu'en 2024. Heureusement pour toutes les parties, le champion du monde ne manque pas de prétendants. Il garde une belle cote en Italie mais surtout en Turquie. Selon les informations de Relevo, Galatasaray, qui a déjà des vues sur un transfert définitif de Mauro Icardi, est le club le plus chaud pour recruter l'ancien joueur du Zenith mais devra faire avec la concurrence du Fenerbahce. Paredes est estimé à un peu plus de 10 millions d'euros mais tout porte à croire que Paris ne sera pas dur en affaires. A noter que le journaliste Nicolo Schira précise lui que l'Atlético Madrid réfléchit aussi à la possibilité de passer à l'action pour Paredes.