Gâchis au PSG, l’OL doit sauver le nouveau Ben Arfa

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike va sûrement profiter du mercato hivernal pour se relancer. L’attaquant français intéresse notamment l’Olympique Lyonnais qui pourrait lui servir de tremplin vers les Jeux Olympiques l’été prochain.

Beaucoup de joueurs en difficulté attendent désespérément le mercato hivernal. A commencer par Hugo Ekitike. Depuis son refus de rejoindre l’Eintracht Francfort, et de faciliter l’arrivée de Randal Kolo Muani, l’attaquant de 21 ans a subitement été écarté au Paris Saint-Germain. L’ancien Rémois, notamment convoité par l’Olympique Lyonnais, devrait donc quitter la capitale cet hiver. Un départ que le journaliste Martin Mosnier attend aussi avec impatience.

Ekitike comparé à Ben Arfa

« Avec Ekitike, le problème de la "Ben Arfa-isation" de sa carrière, c'est que ça arrive dix ans avant Ben Arfa, a comparé notre confrère d’Eurosport. C'est-à-dire que là on est dans un moment critique d'une carrière. A 21 ans, là à un moment il faut jouer. Il faut se rappeler de quelque chose. Avant qu'il n'arrive à Paris, c'est une des très grandes promesses du football français. Et l'été prochain il y a les JO. Dans un monde normal, il doit être l'attaquant de cette équipe de France Espoirs. »

« Quand on voit ce qu'il a fait à Reims, il est éligible. C'est peut-être l'un des plus grands moments de sa carrière et il va s'en priver à cause d'un mauvais choix de carrière, peut-être aussi parce qu'il n'a pas voulu partir à Francfort, et sans doute parce que Paris veut le punir, a regretté l’observateur. Mais là, avant tout, il est en train de pourrir sa carrière ! Vous vous rendez compte ? Il va rater les JO qui se passent sur son sol. Il prend une voie qu'ont pris Draxler, Kurzawa, Ben Arfa... Et regardez les carrières derrière. »

L'équipe qui va tenter de maintenir Lyon, après la trêve hivernale, ne devrait pas avoir grand-chose à voir avec celle de cette première partie de saison catastrophique. Au moins cinq titulaires expérimentés sont espérés au mercato. https://t.co/a2Ta5YXZnz pic.twitter.com/ALbqvwm7I5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 8, 2023

« Ben Arfa a vaguement rebondi à Rennes mais après le PSG, c'est rarement un bon rebond derrière, du moins quand il y a un rebond. Regardez Kurzawa, ça fait combien de temps qu'il ne joue pas ? Il est là, il prend son salaire mais il a renoncé à être un joueur de football. Ekitike, à 21 ans, pourrait encore rendre d'énormes services au football français. Mais on est en train de le flinguer donc j'ai hâte qu'il trouve une porte de sortie parce que c'est un gâchis monumental », a conclu Martin Mosnier, attentif au mercato du Parisien.