Gabriel Moscardo rejoint le PSG, un ultime détail à régler

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sous les yeux de Luis Campos, venu spécialement au Brésil, Gabriel Moscardo a probablement déjà fini sa saison avec le Corinthians. Le jeune milieu de terrain devrait signer au PSG pour 25 millions d'euros.

Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a fait le déplacement ce week-end jusqu'à Sao Paulo afin d'assister au match entre le Corinthians et l'Internacional, surtout pour superviser Gabriel Moscardo, la pépite du football brésilien. Pour ce dernier, les choses se sont moyennement passées, puisque, malgré une passe décisive, le milieu défensif a pris un carton jaune en fin de match qui le privera de la dernière rencontre du championnat du Brésil avec son équipe. De plus, le Corinthians s'est incliné (1-2) dans son stade et se contentera de jouer les qualifications pour la Copa Sudamericana. Selon les médias brésiliens, Gabriel Moscardo a donc probablement fait ses adieux au championnat, son départ vers le Paris Saint-Germain ou Chelsea étant imminent.

Le PSG offre 25 millions pour la pépite brésilienne

Journaliste pour UOL Esporte, Bruno Andrade a confirmé que Luis Campos était bien là pour faire une offre officielle aux dirigeants brésiliens afin de les convaincre de laisser partir leur joueur de 18 ans. Si l'été dernier, les Blues s'étaient heurtés au refus du Corinthians malgré une offre de 21 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 4 millions, ils seraient disposés à répondre favorablement en cas de paiement direct de 25 millions d'euros de la part des champions de France. Après la rencontre entre Corinthians et l'Internaciaonal, Gabriel Moscardo et son représentant ne se sont pas exprimés, même s'il y a quelques jours l'agent du joueur brésilien avait fermement démenti le départ de ce dernier pour l'Europe. Mais tout le monde s'accorde à dire que l'avenir du jeune joueur passe par un départ vers le Vieux Continent.

La passe décisive de Gabriel Moscardo ce soir face à l’Internacional. 🎯🇧🇷



Cette récupération, cette projection directe dans la surface et ce centre puissant qui amène le but, c’est vraiment fort ce qu’il vient de faire !pic.twitter.com/toOCH21279 — Actualité PSG FR (@ActualitePSGFR) December 3, 2023

Car si le conseiller sportif portugais du PSG a fait le déplacement jusqu'à Sao Paulo, ce n'est pas pour uniquement superviser le joueur, mais bel et bien pour préparer sa venue en Ligue 1 à plus ou moins brève échéance. Au Brésil, on affirme que Gabriel Moscardo pourrait rejoindre l'effectif de Luis Enrique dès le mercato d'hiver et que tout devrait désormais s'accélérer, tandis qu'en France RMC indique son côté que le milieu défensif brésilien devrait débarquer l'été prochain et pas avant. Le Paris Saint-Germain pourrait en effet accepter de laisser le joueur pour six mois au Brésil sous forme de prêt afin de convaincre définitivement le Corinthians. Ce n'est pas ce que répète ce dimanche la presse sportive brésilienne, convaincue que Gabriel Moscardo a joué ses dernières minutes sous le maillot du club de Sao Paulo et qu'il va désormais rejoindre Paris. Une fois ce souci de calendrier réglé, le club de Nasser Al-Khelaifi va donc dévoiler son premier renfort de 2024.