Gabriel Moscardo au PSG, le feuilleton est définitivement terminé

Après de longues semaines de discussions, le Paris Saint-Germain et le Corinthians ont fini par s’entendre sur le dossier Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain a bien signé en faveur des Parisiens dans le cadre d’un transfert effectif à partir de cet hiver, même s’il restera en prêt au sein du club brésilien jusqu’à l’été prochain.

C’est fait, Gabriel Moscardo a enfin signé au Paris Saint-Germain. Ce mercredi, plusieurs sources dont L’Equipe et Le Parisien annoncent que le milieu de terrain s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028. Le champion de France en titre et le Corinthians ont respecté leur accord initial, à savoir un transfert à 20 millions d’euros, sans compter les 2 millions d’euros de bonus.

