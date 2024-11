Free Palestine, le PSG s'oppose à des abonnés

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'apparition d'une énorme banderole Free Palestine à l'occasion du match entre le PSG et l'Atlético de Madrid a provoqué une polémique. Mais Paris refuse de céder à des abonnés qui veulent abandonner le Parc des Princes.

Le 6 novembre dernier, le Collectif Ultras Paris avait exhibé un message politique très spectaculaire, lequel avait suscité bien des débats et provoqué la mise sous contrôle du CUP, alors même que l'UEFA n'avait rien trouvé à redire. Cependant, du côté du Paris Saint-Germain, on a vite compris que ce tifo avait mis en colère des abonnés, et pas uniquement dans les loges VIP. En effet, le club de la capitale a reçu des courriers d'abonnés qui ont demandé à ce que ce dernier soit annulé et remboursé, écœurés d'avoir vu un tel message être présenté dans le Parc des Princes. Forcément gêné aux entournures, le PSG a fait plancher son service juridique et finalement, dans un courrier adressé à ces abonnés mécontents, la réponse a été courtoise, mais brutale pour ceux qui se sentaient offusqués et qui ne sont pas tous, comme le précise L'Equipe, de confession juive.

Le PSG refuse d'annuler des abonnements

En effet, tout en regrettant cette banderole Free Palestine dont on se demande tout de même comment elle a pu échapper à la surveillance du Paris Saint-Germain, les champions de France refusent d'annuler et de rembourser les abonnements de certains de ses supporters. « Soyez assurés que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir que les événements futurs soient en accord avec notre engagement envers la passion, le respect et l’inclusivité (…) Après un examen attentif par nos services, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande résiliation, étant également précisé que les CGV applicables à votre abonnement et acceptées lors de sa souscription ne prévoient pas une telle faculté », rétorque le PSG, qui s'attend tout de même à voir des abonnés lâcher le club l'été prochain.

Le Parc des Princes fait moins rêver

Et cela alors que très clairement l'engouement autour des matchs au Parc des Princes se calme très sérieusement. Pour preuve, vendredi, le Paris Saint-Germain a remis en vente des abonnements pour la deuxième moitié de saison, et tout n'est pas parti en quelques secondes alors que le PSG avait des milliers de personnes sur une liste d'attente. Là aussi, Nasser Al-Khelaifi pourrait regretter son nouveau projet anti-star, même si pour l'instant le président qatari du club de la capitale reste droit dans ses bottes.