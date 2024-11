Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Les réactions ne cessent de tomber après le déploiement du tifo en soutien à la Palestine dans les tribunes du Parc des Princes lors de PSG-Atlético Madrid en Ligue des Champions. Le ministre des sports s’est à son tour exprimé à ce sujet.

Le 6 novembre dernier, en marge du coup d’envoi de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid, la tribune Auteuil a surpris tout le monde en déployant un tifo géant avec le message «Free Palestine», ce qui a provoqué des réactions non seulement dans le monde du football mais également dans les plus hautes sphères du gouvernement. Après le ministre de l’intérieur, c’est le ministre des sports Gil Avérous qui a condamné qu’une telle banderole ait pu être affichée dans une enceinte sportive. Dans une interview accordée à So Foot, le successeur d’Amélie Oudéa-Castéra estime que le club de la capitale n’a pas respecté le règlement, même si l’UEFA a finalement décidé de ne pas sanctionner le PSG puisqu’aucune insulte n’a été constatée sur le tifo.

Avérous condamne le tifo pro-palestinien du PSG

Crise du football français, chants homophobes dans les stades, héritage des JO... Entretien avec @GilAverous, nouveau ministre des Sports. https://t.co/FQHTAMmU8p — SO FOOT (@sofoot) November 14, 2024

Le Maire de Châteauroux estime qu’il faut respecter le fait qu’aucun message politique ne doit être visible pendant un événement sportif : «Introduire un tifo dans un stade est déjà une dérogation à la règle. Le sujet, là, a été le caractère politique du tifo déployé face à l’Atlético de Madrid. Qu’on le veuille ou non, ce n’était pas un message sportif. «Free Palestine», ce n’est pas un message sportif. Nous, ce qu’on dit, c’est simplement que la provocation politique n’a pas sa place dans un stade ou, plus généralement, sur un terrain de sport, tout comme la violence. On parle du PSG, parce que la couverture médiatique est forte. Mais c'est un club plutôt exemplaire dans la manière de tenir son enceinte et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de violence au Parc», a-t-il développé. Après avoir échappé à des sanctions cette fois-ci, le Paris Saint-Germain va devoir élever son niveau de vigilance pour que ce genre de polémiques ne se reproduise plus à l’avenir.