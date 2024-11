« Free Palestine » au Parc des Princes, Michel Cymes a pété un plomb

Dans : PSG.

Très énervé par la déploiement du tifo «Free Palestine» en tribune Auteuil quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et l’Atlético Madrid en Ligue des Champions, le médecin Michel Cymes a annoncé avoir été proche de quitter le stade.

C’est un événement qui a fait parler. La semaine dernière, en marge de la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid, la tribune Auteuil a déployé un tifo géant avec le message «Free Palestine», pour soutenir le peuple palestinien qui est historiquement en conflit avec Israël. L’UEFA n’a pas sanctionné le club, mais le gouvernement français via le ministère de l’intérieur a menacé de prendre des sanctions en cas de récidive. Célèbre médecin et grand supporter du PSG, Michel Cymes n’a pas du tout apprécié qu’un tel message ait pu être affiché dans une enceinte sportive : «J'étais prêt à quitter le stade. Je n'ai jamais quitté le Parc des Princes pendant un match, ça fait 50 ans que je vais au Parc des Princes pour chaque match du PSG. Je suis un supporter historique. Jamais depuis 50 ans je ne me suis autant énervé auprès de la direction du PSG», a-t-il lâché dans une interview accordée à Yahoo.

Michel Cymes fustige la direction du PSG

L’homme de 67 ans est en colère contre la direction du club parisien : «Comment peut-on entrer un tifo pareil dans un stade sans que la direction ne le sache ? Je suis en tribune Borelli et on me fouille de la tête aux pieds à chaque fois que je rentre au Parc. Et là, il y a des mecs qui, sur des dizaines et des dizaines de mètres, ont rentré un tifo sans que personne ne s'en aperçoive ? Le PSG nous dit qu'ils n'étaient pas au courant, je pense qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Les mecs sont assez cons pour laisser entrer une banderole pareille en sachant que c'est le Qatar, que le Qatar a financé le Hamas. Ce n'est pas possible. Il y a des mecs qui ne comprennent rien du tout à la direction du PSG. On peut défendre une cause, la cause palestinienne. Un stade c'est sanctuarisé, on ne doit pas exprimer ses opinions politiques dans un stade», a-t-il conclu. Menacé de sanctions, le PSG fera sûrement plus attention à l’avenir en ce qui concerne les messages politiques. C'est en tout cas la défense qu'il a fait connaitre, reconnaissant les torts du CUP qui est privé d'animation jusqu'à la fin de l'année civile.