Franco Mastantuono, la pépite à 45 ME qui fait craquer le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très attentif aux jeunes talents en Amérique du Sud, Luis Campos a flashé sur Franco Mastantuono, la pépite de River Plate qui a également attiré l’attention du Real Madrid. Le prix à payer pour le recruter est déjà connu.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain a dit adieu au recrutement de grandes stars et privilégie les jeunes joueurs à fort potentiel. Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué ont rejoint la capitale et le PSG a bien l’intention de poursuivre dans cette voie avec Luis Campos et Luis Enrique aux manettes. Le prochain grand espoir ciblé par le Paris SG joue en Argentine et il s’agit de Franco Mastantuono. A en croire les informations du site River Noticias, le champion de France en titre est très intéressé par le meneur de jeu argentin de 17 ans évoluant à River Plate. L’objectif pour l’entraîneur Marcelo Gallardo est évidemment de conserver l’international espoirs argentin, sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais les plus grands clubs européens commencent à se manifester pour le recruter.

C’est le cas du Paris Saint-Germain mais pas uniquement puisque le Real Madrid a également manifesté son intérêt par l’intermédiaire de son célèbre recruteur Juni Calafat, l’homme qui a déniché Vinicius, Rodrygo ou encore Endrick. Le club merengue ne semble toutefois plus aussi intéressé par Franco Mastantuono que par le passé car la clause libératoire du joueur de River Plate a été rehaussée à hauteur de 45 millions d’euros il y a quelques jours. Prêt à jeter l’éponge dans ce dossier, le Real Madrid pourrait faire les affaires du Paris SG.

Le Real jette l'éponge, le PSG en profite

Luis Campos n’est pas effrayé par ce tarif et pourrait convaincre Nasser Al-Khelaïfi de miser sur ce jeune milieu offensif plein de talent et qui devrait rapidement recevoir des offres en provenance de la Premier League, où la clause libératoire à 45 millions d’euros ne sera pas non plus un problème. Reste maintenant à voir si de son côté, Franco Mastantuono sera intéressé par la perspective de poursuivre sa carrière en Ligue 1 ou s’il voudra continuer à grandir en Argentine à River Plate avant de tenter sa chance en Europe d’ici quelques années. Le PSG est en tout cas bouillant sur le dossier Franco Mastantuono et s’apprête à dégainer pour devancer la concurrence et ne pas passer à côté de l’un des grands talents sud-américains du moment.