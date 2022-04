Franck Ribéry valide cette cible du PSG

À 39 ans, Franck Ribéry est toujours sur les terrains de Serie A avec le promu Salernitana. Le dernier du championnat peut compter sur l'expérience et le talent de Ribéry. Toutefois, le Français préfère mettre en avant son coéquipier brésilien Ederson, convoité par le PSG.

Ce jeudi, Franck Ribéry soufflait ses 39 bougies pour un anniversaire un peu amer. Malgré ses efforts, 18 matches joués et deux passes décisives, il ne peut empêcher son club Salernitana de se diriger droit vers la relégation. Dernier de Serie A avec 16 points seulement, le club de la région napolitaine peine à gagner des matches et à se défaire de son statut de petit promu. L'expérience de Franck Ribéry n'est pas suffisante pour faire progresser son club mais elle lui permet de repérer un bon joueur. C'est le cas de son nouvel équipier, le milieu brésilien Ederson.

Ce dernier est arrivé du Brésil en janvier dernier lors d'un transfert à 6,5 millions d'euros entre les Corinthians et la Salernitana. Ses sept premiers matches dans son nouveau club ont rapidement séduit les observateurs et toute l'Italie. Si bien que son nom est déjà sur les tablettes d'un grand club européen pour l'été prochain. Il s'agit du PSG et Leonardo qui se sont déjà positionnés sur Ederson pour le prochain mercato estival. Un choix qui peut étonner pour un joueur inexpérimenté en Europe et peu connu sur le continent.

