Florian Wirtz au PSG, Doha lance l'opération

L'été prochain, le PSG se montrera actif sur le marché des transferts. De grands changements pourraient avoir lieu en cas de départ de Kylian Mbappé.

Le PSG a procédé à de vastes changements au sein de son effectif l'été dernier lors du marché des transferts. La direction francilienne voulait démarrer un nouveau cycle avec des joueurs plus jeunes emmenés par Kylian Mbappé. Mais voilà, le capitaine de l'équipe de France sera en fin de contrat en juin prochain et bien malin celui qui pourra dire où il évoluera la saison prochaine. Le PSG va donc devoir préparer ses arrières, avec ou sans Mbappé. Pas mal de profils plaisent déjà au PSG. Gabriel Moscardo devrait bientôt débarquer au milieu de terrain. Et le Brésilien pourrait être suivi par un international allemand.

Le PSG à fond sur Florian Wirtz

En effet, selon les informations de PSGInside-Actus, le PSG est très intéressé par le profil de Florian Wirtz, qui fait les beaux joueurs du Bayer Leverkusen à seulement 20 ans. « Le PSG à l'assaut de Florian Wirtz pour la saison prochaine. Paris en est convaincu, le joueur sera l'une des priorités au prochain mercato d'été. Paris était déjà intéressé au dernier mercato. Mais le club allemand a été ferme avec Paris, le joueur n'est pas à vendre. (Du moins, pour cette année). L'opération drague a commencé à Paris avec Leverkusen. Le problème c'est que pour se mettre d'accord, c'est minimum 120M€ et des clubs anglais comme Chelsea sont aussi sur le dossier. Un superviseur du PSG sera au match Leverkusen vs Dortmund. Chelsea, le Bayern Munich et Manchester United sont intéressés », indique notamment le média, qui devrait faire plaisir à bon nombre de fans franciliens, séduits par le profil du crack allemand. Les prochaines semaines nous en diront plus sur les vraies intentions du PSG mais Paris place déjà ses pions pour l'avenir. Le chantier ne fait que débuter, sous l'impulsion de son chef, Luis Enrique.