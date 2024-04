Fabian Ruiz malheureux au PSG, il veut partir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un temps de jeu en hausse avec le PSG ces derniers mois, Fabian Ruiz ne se projette pas dans la capitale française et envisage de partir lors du prochain mercato selon la presse espagnole.

Fabian Ruiz et le Paris Saint-Germain, clap de fin en juin prochain ? A première vue, cela parait plutôt improbable dans la mesure où Luis Enrique apprécie beaucoup le profil de l’ancien milieu de terrain de Naples. Remplaçant en début de saison, l’international espagnol s’est doucement mais surement imposé comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique, en lieu et place de Manuel Ugarte, qui occupait le rôle de sentinelle au début de la saison. Titulaire contre l’OM dimanche soir et dans les dernières affiches importantes du PSG, Fabian Ruiz a tout pour se plaire dans la capitale française, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Mais à en croire les informations révélées par Don Balon, la relation n’est pas si fluide que cela entre le natif de Los Palacios et son entraîneur Luis Enrique. Certaines tensions remontent de l’époque où l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain était à la tête de la sélection espagnole et les deux hommes ne sont clairement pas les deux meilleurs amis du monde. Le média espagnol va assez loin en indiquant que Fabian Ruiz n’est pas heureux avec Luis Enrique et qu’il n’envisage pas son avenir au PSG, malgré son nouveau statut de titulaire. Autant dire que si l’information venait à se confirmer, le club de la capitale devrait faire en sorte de trouver une sortie à l’international espagnol (22 sélections) lors du prochain mercato estival. Luis Campos et Luis Enrique ont de toute façon prévu de recruter dans ce secteur de jeu, départ ou pas de Fabian Ruiz, dans l’optique de la saison prochaine.