Fabian Ruiz est trop fort, le PSG va le vendre

Pendant qu’il tente de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain, le conseiller Luis Campos est également chargé de pousser les indésirables vers la sortie. Parmi eux figurent notamment le défenseur central Milan Skriniar et, plus surprenant, le milieu espagnol Fabian Ruiz qui brille actuellement à l’Euro.

Peu en réussite dans ce domaine, le Paris Saint-Germain pourrait effectuer des ventes importantes cet été. Le club de la capitale a pour objectif de pousser des indésirables vers la sortie. Et parmi se trouvent des joueurs plutôt cotés sur le marché des transferts. On pense notamment à Manuel Ugarte, absent des plans de l’entraîneur Luis Enrique pour la saison prochaine, et qui pourrait filer à Manchester United contre un montant proche des 60 millions d’euros dépensés pour son transfert l’été dernier.

Skriniar vers la Turquie ?

La direction francilienne peut aussi envisager une belle recette pour Milan Skriniar qui n’a pas confirmé ses débuts encourageants dans la capitale. Après sa blessure à la cheville au Trophée des Champions, le défenseur central a perdu les faveurs de Luis Enrique. Alors qu’il clamait récemment son envie de rester la saison prochaine, l’international slovaque, convoité par les clubs turcs de Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas, n’est pas retenu par ses supérieurs. Pas plus que Fabian Ruiz.

L’information peut paraître étonnante. Mais selon nos confrères de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain n’est pas contre le départ du milieu de terrain. L’Espagnol serait pourtant apprécié au sein du club où le coach Luis Enrique loue son profil. Le technicien a fait de son compatriote un titulaire au cours de la saison écoulée. Mais la source explique que ses performances impressionnantes à l’Euro incitent les dirigeants parisiens à profiter de sa valeur en hausse pour conclure un gros transfert en cas d’offre intéressante. Leur décision risque de ne pas faire l’unanimité tant Fabian Ruiz brille en Allemagne.