Erling Haaland, la prochaine folie à 200 millions du PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à Oh My Goal la semaine dernière, Daniel Riolo a lancé le fantasme d’un duo Mbappé-Haaland au PSG. Mais pour cela il faudra payer très cher et faire le ménage car le fair-play financier rôde autour de Paris.

Le journaliste de RMC, qui rêve de voir Lionel Messi et Neymar loin du Paris Saint-Germain la saison prochaine, adorerait voir Erling Haaland compléter l’attaque parisienne en compagnie de Kylian Mbappé. « Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l'allure » a lancé le journaliste de l’After Foot, persuadé que la complémentarité entre l’international tricolore du PSG et le Norvégien de Manchester City serait énorme. Il n’en fallait pas plus pour déclencher les rumeurs les plus improbables dans l’optique du prochain mercato estival. Et pour cause, le site Calcio Mercato dévoile que le Paris Saint-Germain rêve de s’offrir l’actuel meilleur buteur de la Premier League l’été prochain.

Le PSG prêt à miser 200 ME sur Erling Haaland

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Déterminé à faire le ménage dans son effectif, le PSG ne lésinera pas sur les moyens pour obtenir le renfort d’Erling Haaland puisqu’un transfert à hauteur de 200 millions d’euros est d’ores et déjà évoqué. Sur le papier, une association entre l’ex-buteur du Borussia Dortmund et Kylian Mbappé est de nature à faire rêver tous les supporters parisiens. Mais pour rendre ce rêve possible, le club de la capitale va devoir dégraisser de manière intensive. Neymar et Lionel Messi vont logiquement être poussés vers la sortie. Et autant il sera facile de se débarrasser de l’Argentin, dont le contrat prend fin en juin prochain, il risque d’être bien plus délicat de trouver un club preneur pour l’international brésilien. En effet, Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027 et n’a aucunement l’intention de partir, alors qu’il bénéficie dans la capitale française d’un salaire en or.

Les départs de Neymar et Messi indispensables au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Daniel Riolo, là encore, milite activement pour un départ du Brésilien. « Il faut enlever la totalité des joueurs qui ne sont plus au niveau. Je vais parler des plus connus, les « vieilles vedettes ». Lionel Messi, mais surtout Neymar qui est tout le temps blessé. C’est une star qui est le plus gros transfert de l’histoire du football avec 220 millions d’euros, vous lui donnez entre 30 et 50 millions d’euros par an, c’est difficile à certifier le chiffre de son salaire, et au final, si vous accumulez toutes ses années au PSG, il a joué 50% des matchs. Imaginez une entreprise dont le cadre principal ne travaille qu’un jour sur deux. Bien sûr qu’il faut le virer, il n’a plus le niveau » a livré ce week-end l’éditorialiste de RMC sur l’antenne de France 2. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à réaliser ce grand ménage pour faire de la place à un Erling Haaland, lequel formerait alors avec Kylian Mbappé un duo aussi improbable que dévastateur tant les deux joueurs semblent s’imposer comme les deux nouveaux monstre du football mondial.