Enrhumé avec le Brésil, Marquinhos encore accusé

Après la défaite du Brésil en Uruguay (2-0) la nuit dernière, Marquinhos n’est pas épargné par les critiques. Le défenseur central et capitaine du Paris Saint-Germain a rendu une copie décevante, notamment avec un duel perdu sur le premier but concédé.

Pour le Brésil, ce revers en Uruguay va laisser des traces. Et pas seulement sur le genou de Neymar. Contraint de sortir en larmes et sur civière, le meneur de jeu peut craindre une grave blessure ainsi qu’une longue absence. Une période durant laquelle ses coéquipiers en sélection devront hausser leur niveau de jeu. Certains joueurs sont effectivement pointés du doigt. A commencer par Marquinhos qui ferait mieux d’éviter de lire les journaux locaux.

Marquinhos se fait encore remarquer

Car après la rencontre, Globo s’étonne que « le défenseur le plus expérimenté de l'équipe (ait) livré une prestation très décevante » contre la Celeste. Le cadre de la Seleção a en effet commis des « erreurs techniques inhabituelles » pour lui. Nos confrères soulignent tout particulièrement l’action du premier but uruguayen signé Darwin Nuñez. L’attaquant de Liverpool a profité d’un bon débordement de l’ailier Maximiliano Araujo, qui est parvenu à se débarrasser d’un Marquinhos plutôt naïf sur sa feinte de corps le long de la touche.

Pour le média GauchaZH, le défenseur central du Paris Saint-Germain a été « facilement débordé » et a permis à son adversaire « de se retourner et d'avancer à toute vitesse pour servir Darwin Nuñez ». Marquinhos se retrouve logiquement avec des notes comprises entre 3,5 et 4 sur 10 après sa performance insuffisante. Ce n’est pas l’idéal avant de retrouver le Paris Saint-Germain après cette trêve internationale. D’autant que le capitaine parisien avait déjà été critiqué pour sa relance manquée à Newcastle (4-1) en Ligue des Champions. Le genre d’erreurs que le Brésilien ne commettait pas il y a quelques saisons.