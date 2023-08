Ekitike dit oui à West Ham, le plan du PSG s’effondre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG aurait aimé inclure Hugo Ekitike dans le deal avec Francfort pour Randal Kolo Muani, mais l’ancien attaquant de Reims est désormais ouvert à un départ à West Ham, qui fait le forcing pour le recruter.

A la recherche d’un ou deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain fait de Randal Kolo Muani une priorité depuis plusieurs semaines. L’objectif du club parisien était d’inclure Hugo Ekitike dans la transaction afin de faciliter les discussions avec Francfort pour la vente de l’international français. Force est de constater que le plan de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi est en train de s’effondrer. Et pour cause, les discussions avec Francfort sont au point mort puisque le club allemand réclame 90 millions d’euros sans les bonus pour « Kolo », alors que le PSG n’est pas encore monté à plus de 70 millions d’euros.

Une situation qui irrite le joueur, lequel est parti au clash en refusant de s’entraîner ce mercredi avec le club allemand. Parallèlement à ce dossier, Hugo Ekitike est ouvert à un départ à West Ham selon les informations de Sky Sports. Depuis plusieurs jours, les Hammers se font pressants dans le dossier de l’ancien attaquant du Stade de Reims. Des discussions sont en cours entre West Ham et le PSG pour un prêt ou un transfert du joueur, pour qui les Hammers sont prêts à payer le prix fort à savoir 30 à 35 millions d’euros.

Ekitike est chaud pour signer à West Ham

De son côté, Hugo Ekitike a été séduit par le discours des dirigeants londoniens et privilégie désormais un départ vers la capitale anglaise. Autant dire que le plan initial du PSG est totalement tombé à l’eau et Ekitike ne sera donc pas une monnaie d’échange pour Nasser Al-Khelaïfi afin de conclure le transfert de Randal Kolo Muani. Mais le départ du joueur vers West Ham va permettre au club parisien de récupérer une somme d’argent qui pourrait être réinvestie immédiatement dans le transfert de Kolo Muani vers Paris.