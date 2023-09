Ekitike déterminé à se frotter à la concurrence au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré les plans offerts pour lui au mercato estival, Hugo Ekitike va rester au PSG pour la saison. Après Francfort, le jeune parisien n'a pas trouvé non plus d'accord en Angleterre.

Le secteur offensif très fourni du PSG comptera un membre de plus et ce dernier n'était pas attendu. Il s'agit d'Hugo Ekitike, lequel a finalement renoncé à aller voir ailleurs cette saison. Selon les informations de RMC Sport, c'est désormais clair : Hugo Ekitike restera à coup sûr au PSG. La meilleure piste, Francfort, a été balayée d'un revers de main par le jeune attaquant de 21 ans ce vendredi. De quoi compliquer sérieusement son départ, pourtant souhaité au club et aussi par le joueur en manque de temps de jeu. Ekitike a continué à discuter avec West Ham et Crystal Palace sans se mettre d'accord. Il a notamment refusé une offre de Palace dans les dernières heures du mercato. Les deux clubs londoniens n'ont pas non plus convaincu le PSG, proposant tous les deux un prêt avec option d'achat pour Ekitike. Une option rejetée par le club parisien.