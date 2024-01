Ekitike à Francfort, le PSG se venge des Allemands

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le départ d'Hugo Ekitike à l'Eintracht Francfort se précise. Le jeune français a été convaincu par le club allemand, ne reste plus que le PSG à séduire. La dernière offre de Francfort se veut la plus généreuse possible.

L'Eintracht Francfort va t-il encore rater le transfert d'Hugo Ekitike en toute fin de mercato ? Après avoir été snobé par le joueur l'été dernier, c'est le PSG qui retarde les choses cette fois-ci. Francfort veut obtenir Ekitike en prêt avec une option d'achat, fixée d'abord à 15 millions d'euros. Mais, cela est trop peu pour le club parisien qui a placé le curseur à 25 millions d'euros. 10 millions d'euros de différence qui assomment Francfort, bien décidé à limiter les dépenses cet hiver. Mais, hors de question de tirer un trait sur l'ancien rémois. L'Eintracht a déjà retravaillé son offre vis-à-vis du PSG.

Francfort propose une option d'achat à 20ME

L'information émane de Saber Desfarges, le spécialiste mercato de Téléfoot. Dans l'émission dominical de TF1, il a révélé que Francfort propose désormais un prêt avec une option d'achat autour des 20 millions d'euros pour Hugo Ekitike. C'est la deuxième offre du club allemand après la première à 15 millions d'euros refusée par le PSG.

Info mercato Téléfoot PSG de @SaberDesfa



- Hugo Ekitike s’est mis d’accord avec Francfort.



- Le club allemand souhaite ardemment l’attaquant.



- Il tente de convaincre le PSG désormais.



- Après une première offre refusée par le PSG, Francfort va revenir à la charge pour un… pic.twitter.com/WdT2vsHLPr — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 28, 2024

Même si le montant est inférieur aux attentes parisiennes, cela pourrait suffire. Hugo Ekitike veut rejoindre à tout prix la Bundesliga et fait pression sur sa direction. Le PSG n'a aucun intérêt à bloquer le joueur en janvier surtout qu'il est devenu inutile ces derniers mois. 20 millions d'euros pour un lofteur, c'est un scénario plus qu'acceptable pour un club qui vend difficilement ses parias d'habitude.