Ecosse, Pays-Bas, il irait n’importe où pour quitter le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Troisième gardien du PSG à 23 ans, Arnau Tenas va quitter le club cet hiver. Cette situation est insupportable à ses yeux, et l'Espagnol a besoin de jouer.

A 23 ans, Arnau Tenas commence à trouver le temps long sur le banc du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a fait de lui son troisième gardien, ce qui veut dire qu’il n’a absolument aucun temps de jeu. La saison dernière, il avait gardé à six reprises les cages parisiennes, ce qui lui avait permis de se montrer. L’ancien rempart du centre de formation du FC Barcelone espérait de nouveau avoir cette opportunité, mais l’arrivée de Matvey Safonov a totalement fermé la porte à Tenas. Désormais, c’est un départ qui se profile, au moins pour la suite de la saison sous forme de prêt. Selon les informations de PSG Inside Actus, c’est vers cette solution que tout le monde se dirige cet hiver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ARNAU TENAS 🐺 (@arnautenas)

Et le gardien espagnol ne manque de pas de courtisans. Il y a de nombreux clubs espagnols qui sont intéressés, comme Osasuna, Tenerife, Las Palmas et Majorque, même si ces formations ont déjà un numéro 1, ne permettant pas forcément à Tenas d’être assuré de jouer beaucoup plus. Une donnée sur laquelle d’autres clubs peuvent jouer, puisque des formations de championnats moins réputés sont également sur les rangs. Les clubs écossais d’Aberdeen et Hibernians sont intéressés, tout comme des formations en Turquie, aux Pays-Bas et au Portugal.

Un succès certain pour Arnau Tenas, qui va avoir l’embarras du choix et va devoir se diriger vers une expérience qui lui sera bénéfique, lui qui ne compte que six matchs au plus haut niveau dans sa carrière. Et à 23 ans, il lui devient urgent d’emmagasiner de l’expérience pour pouvoir franchir un cap et revenir peut-être plus fort au PSG l’été prochain.