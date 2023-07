Dybala à 12 ME, le PSG vise le coup parfait

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ou plusieurs joueurs dans le secteur offensif, le PSG garde un œil sur la situation de Paulo Dybala.

Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2025, Paulo Dybala est au cœur des rumeurs en Italie, où son avenir au sein du club de la Louve ne semble pas véritablement scellé. Il faut dire que l’international argentin de 29 ans dispose d’une clause libératoire à seulement 12 millions d’euros, valable jusqu’à la fin du mois de juillet.

Un duel PSG-Chelsea pour Dybala ?

Forcément, un tel joueur disponible à un prix aussi bas, cela attire les convoitises sur le marché des transferts. Ces derniers jours, c’est Chelsea qui semble bouillant pour lever la clause libératoire du natif de Laguna Larga mais à en croire les informations du Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain est également à l’affût dans ce dossier. En effet, le média révèle que le club de la capitale cherche un voire deux attaquants durant ce mercato en fonction des départs ou non de Kylian Mbappé et de Neymar.

En plus de recruter un pur avant-centre tel que Kolo-Muani, Kane, Osimhen ou Vlahovic, le club de la capitale verrait d’un bon œil le renfort d’un joueur polyvalent de complément. Paulo Dybala colle avec ce que recherche Luis Campos et la possibilité de le recruter à prix cassé est forcément une aubaine pour un club tel que le Paris Saint-Germain. Reste que pour l’heure, toutes les options restent possibles pour Paulo Dybala, qui pourrait également prolonger avec l’AS Roma. C’est tout l’intérêt du club de la Louve, qui souhaite faire signer un nouveau contrat à sa star afin de mettre fin à cette clause libératoire à hauteur de 12 millions d’euros. Pour le PSG et Chelsea ainsi que les autres clubs intéressés, l’idée est en revanche de conclure un accord avec Paulo Dybala avant que celui-ci n’ait prolongé son bail en faveur du club italien.