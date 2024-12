Du Barça au PSG, Neymar a voulu sauver Messi

Dans : PSG.

Dans le transfert le plus cher de l’histoire du football (222 M€), Neymar avait quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 2017. Le choix du Brésilien avait surpris pas mal de monde, y compris sa père qui a dévoilé la vraie raison de cette décision inattendue.

Au vu de son talent, Neymar aurait pu connaître une carrière plus glorieuse. Son palmarès serait peut-être plus riche s’il avait passé moins de temps éloigné des terrains. Ou s’il avait pris d’autres décisions pour sa carrière si prometteuse. Le milieu offensif formé à Santos s’était rapproché des tout meilleurs au FC Barcelone, une destination qu’il avait lui-même privilégiée d’après Neymar Senior.

« Signer au Barça était totalement sa décision, a raconté le père de l’international brésilien dans des propos relayés par Sport. J'avais entre les mains des offres du Barça et du Real Madrid. Celle du Real Madrid était trois fois supérieure. Mais il a dit non, il voulait jouer avec ces gars. Son rêve était de jouer au Barça. » Quelques années plus tard, Neymar a pourtant choisi de quitter la Catalogne pour le Paris Saint-Germain en 2017. Beaucoup soupçonnaient alors une certaine jalousie envers son coéquipier Lionel Messi. Mais d’après Neymar Senior, l'actuelle star d'Al-Hilal voulait protéger son ami argentin.

Le Barça voulait déclasser Messi

« Aller au PSG, c'était aussi sa décision, il a décidé de changer, s’est souvenu son père et agent. A ce moment, on était dans une situation très difficile au Barça parce qu'on ne savait pas ce que pensait la direction sportive. On avait l'impression que le club voulait que Neymar prenne la place de Messi et Neymar ne le voulait pas. Il a décidé de partir et d'aller ailleurs. Je voulais que mon fils reste au Barça. Jusqu'aux derniers jours, on a essayé de faire en sorte qu'il ne parte pas. Mais il est parti parce qu'il ne voulait pas occuper la place de Messi et devenir la plus grande star du Barça. » Chacun se fera son avis sur la crédibilité de cette version.