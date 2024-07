Droits TV ‍: DAZN fait une offre qui scandalise même le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

D'ici à quelques heures, les 18 clubs de Ligue 1 vont se réunir avec la LFP afin d'étudier les deux seules offres pour diffuser le championnat de France. Mais si DAZN propose du cash, les clubs ont compris que la proposition était violente.

Le 16 août prochain, la saison de Ligue 1 2024-2025 débutera et nul ne sait aujourd'hui sur quelle chaîne les amateurs de football et les supporters pourront suivre les neuf rencontres de L1 prévues à chaque soirée. Ce samedi, et au lendemain d'une réunion très tendue, la Ligue de Football Professionnel va réunir tout le monde afin de présenter les deux propositions concurrentes, à savoir celle de DAZN et celle de Warner Discovery via Max. Si la première à l'avantage d'assurer 375 millions d'euros par saison, du moins c'est une promesse, la seconde est plus nébuleuse puisque liée aux nombres d'abonnés. Concernant DAZN, qui n'a pas apporté de garanties bancaires, son offre a été disséquée par L'Equipe et le montant total peut terroriser les 18 clubs, y compris le Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale ne compte pas que là-dessus.

15ME pour le premier de Ligue 1, c'est la misère

Droits TV : Beinsports ne répond plus, la Ligue 1 s'effondre https://t.co/82rKs8On9i — Foot01.com (@Foot01_com) July 6, 2024

En effet, le quotidien sportif, qui a sorti sa calculatrice, estime que sur les 375 millions d'euros promis par DAZN, il ne restera plus que 200 millions d'euros à partager puisque CVC, et les différentes taxes françaises seront passées par là. De même, la LFP ayant décidé de s'installer dans de somptueux bureaux, et de recruter des cadres très bien payés, y compris l'ancien directeur de la rédaction de L'Equipe, ce sont finalement les clubs qui devront se serrer la ceinture, et notamment les plus petits. « Dans le cas de figure où DAZN serait choisi, le premier devrait recevoir environ 15 millions d'euros, soit ce que les derniers gagnaient jusqu'à présent, et les derniers du classement quelque 5 millions d'euros, soit ce que touchent les pensionnaires de Ligue 2 », expliquent nos confrères, sachant par exemple que l'an dernier avait touché 43 millions d'euros. On comprend mieux pourquoi Nasser Al-Khelaifi ne masque plus son agacement de la tournure prise par les événements, même si le président du PSG n'a pas vraiment joué le jeu avec Beinsports. La chaîne sportive qatarie est soupçonnée par plusieurs journalistes d'avoir fait des promesses à la Ligue 1 sans jamais les tenir. Il est vrai que de son côté, Beinsports se bat au même moment pour conserver les droits de la NBA, ce qui n'est pas rien.

Pour ceux qui seraient inquiets pour le Paris Saint-Germain, rassurez-vous, puisque le club de la capitale va toucher sa part des 440 millions d'euros que CVC devait encore verser aux clubs de Ligue 1, mais qui étaient réservés aux « grands clubs » et donc en partie au PSG.