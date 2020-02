PSG : Il faut sauver le soldat Icardi, union sacrée à Paris !

Dans : PSG.

Très efficace durant la première partie de saison, Mauro Icardi marque dangereusement le pas avec un seul but inscrit en 2020 avec le PSG.

Buteur face à Nantes, l’attaquant argentin ne semble plus aussi tranchant que lors de la première partie de saison, ce qui inquiète un peu en interne. Chez les supporters, on réclame déjà le grand retour en tant que titulaire d’Edinson Cavani. Mais du côté de Thomas Tuchel, on s’attèle plutôt à soutenir comme il se doit l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Dijon, Thomas Tuchel a décrété l’union sacrée autour de son numéro neuf, en espérant que ce dernier retrouve rapidement la confiance. Le PSG aura besoin de lui face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions…

« Avec des attaquants, c’est toujours la même chose. Il n’y a que les buts qui peuvent aider. Il a une grande importance tactique pour nous. Mais le plus important c’est toujours de marquer pour Mauro, Edi (Cavani), Kylian (Mbappé). C’est ce qui donne de la confiance. Il le sait, il n’est plus un jeune, il a de l’expérience. Il sait qu’il y a des phases où les choses sont plus compliquées, c’est comme ça en ce moment, mais il ne va pas arrêter de travailler et d’essayer. Tout le monde va l’aider à s’en sortir et je n'ai aucun doute que ça va arriver » a commenté Thomas Tuchel, pour qui il n’est évidemment pas question de tomber sur Mauro Icardi, sous prétexte que ce dernier est moins efficace. D’autant que face à Lyon dimanche soir, l’international argentin s’est montré décisif sur le but de Kylian Mbappé en se bagarrant au milieu du terrain avant de transmettre à Thomas Meunier, lequel a ensuite pu servir dans des conditions optimales l’attaquant tricolore pour inscrire le second but du PSG face à l’OL.