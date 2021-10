Donner le ballon à Messi, vive le projet de jeu du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Buteur contre Manchester City avant la trêve internationale, Lionel Messi a claqué un doublé face au RB Leipzig ce mardi soir au Parc des Princes.

Plutôt discret sur l’ensemble du match, le n°30 argentin du Paris Saint-Germain comptabilise déjà trois buts en Ligue des Champions sous les couleurs du PSG. Son entente avec Kylian Mbappé est encore perfectible, mais les deux hommes s’efforcent de combiner afin de trouver des automatismes le plus rapidement possible. Il y a du mieux pour le Paris SG en attaque mais selon Xavier Gravelaine, certains joueurs parisiens n’ont pas encore compris qu’ils jouaient maintenant avec l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. En ce sens, l’ex-consultant de France Télévision estime que certains coéquipiers de Lionel Messi gagneraient à jouer de manière beaucoup plus systématique sur le génie argentin.

Le PSG doit « surjouer » sur Lionel Messi

« Quand certains joueurs auront compris que quand on est moins bien techniquement, il faut surjouer sur Messi et plus l'utiliser.... C'est clair. Il faut qu'il s'adapte. C'est normal. Mais il faudra lui faire toucher plus de ballons pour donner plus de confiance à lui et l'équipe. Messi est habitué à avoir trois joueurs sur le dos. Lui donner le ballon, ça soulage. Il faut le trouver à l'intérieur et dans les déviations. Surtout qu'il est capable de décrocher. Messi, c'est une arme. Et il faut l'utiliser. Sinon, on aura l'impression qu'il ne joue que vingt minutes par match. C'est long à démarrer. Tu sens que c'est limite, limite. C'est pauvre collectivement et en imagination offensive. Les matches retour à Leipzig et à City vont être marrants à voir » a lancé Xavier Gravelaine, encore loin d’être convaincu par ce PSG et qui estime que Lionel Messi est sous-utilisé par ses coéquipiers pour le moment. Ce qui n’était pas le cas à Barcelone où tous les ballons passaient systématiquement par lui.