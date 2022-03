Donnarumma sur le départ, malaise total au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire dans les buts du PSG face au Real Madrid mercredi soir, Gianluigi Donnarumma a commis une bourde fatale pour son équipe.

En perdant le ballon face à Karim Benzema sur l’action de l’égalisation, Gianluigi Donnarumma a précipité la chute du Paris Saint-Germain lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Préféré à Keylor Navas, dont la titularisation semblait évidente au vu de son expérience européenne et de son passé au Real Madrid, le champion d’Europe italien subit depuis les critiques des supporters ainsi que des observateurs. Le poulain de Mino Raiola est dans la tourmente et cela ne risque pas de s’arranger dans les semaines à venir car à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, un départ du PSG est à l’étude pour Gianluigi Donnarumma, un an seulement après sa signature en provenance de l’AC Milan.

Mauvais « feeling » entre Donnarumma et le PSG

Selon le journal transalpin aux pages roses, « il n’y a jamais eu de feeling » entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma, dont l’entourage étudie un départ lors du mercato estival. La surprise est totale dans la mesure où, hormis ce match à Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Donnarumma avait jusqu’à présent enchainé les performances convaincantes dans la capitale française. La Gazzetta ajoute que la Juventus Turin pourrait être un point de chute pour Donnarumma, même si le contrat de l’actuel gardien turinois Szczesny est un « obstacle » évident. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera alors que du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on ne s’attendait évidemment pas à lire une telle information ce vendredi, deux jours après la remontada subie par le PSG sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. Pour rappel, Donnarumma est lié à Paris jusqu’en 2026 tandis que le contrat de Navas expirera lui en 2024.