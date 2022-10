PSG : Seko Fofana devait signer, Paris l'a oublié

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Fin août, Lens concluait idéalement son mercato estival. A l'issue du match contre Lorient, le Racing annonçait fièrement la prolongation de contrat de Seko Fofana avec présentation à la clé. Une surprise quand on sait que son départ était pressenti, notamment au PSG.

Son arrivée à l'été 2020 a changé le destin du RC Lens, promu en Ligue 1 à l'époque. Seko Fofana s'est rapidement imposé comme le leader des Lensois sur le terrain. Physiquement et techniquement, l'Ivoirien en impose et Lens peut en faire de même devant ses camarades de Ligue 1. Au lieu de jouer le maintien, les Sang et Or se sont installés en première partie de tableau et sont devenus de sérieux candidats à l'Europe. Fofana n'y est pas étranger, ce que toute l'Europe a compris. Il était logique de s'attendre à son départ l'été dernier. Pourtant, il est resté dans le Pas-de-Calais au grand bonheur des Artésiens.

Si les Parisiens étaient venus, Fofana serait au PSG

Seko Fofana n'a pas raté son entame de championnat avec Lens. Deux buts et deux passes décisives en six matches joués. De quoi confirmer ce statut de joyau au sein de l'effectif de Franck Haise. A se demander comment certains clubs n'ont pas réussi à le transférer. C'est le cas du PSG. Les Parisiens étaient annoncés candidats au recrutement du capitaine lensois, Luis Campos étant séduit par son profil. Mais, le club parisien s'est fait désiré trop longtemps dans le Nord.

C'est ce qu'a révélé Florent Ghisolfi, le directeur sportif du RC Lens, à Foot Mercato. Le PSG n'a jamais réellement tenté sa chance pour Fofana et c'est d'autant plus dommage que le transfert n'aurait pas été difficile à réaliser selon ses dires. « Il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le PSG avait passé le stade de l'intérêt pour passer concrètement à l'action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation. À l'inverse, par rapport aux clubs qui se sont présentés, le discours a été de lui dire qu'il allait être beaucoup plus valorisé et lui-même beaucoup plus heureux d'annoncer le 31 août sa prolongation qu'un transfert dans un club qui ne le fait pas complètement rêver. Le discours a été celui-là et il a fallu ensuite créer toutes les conditions pour que cela soit réalisable », a t-il confié. Il faut dire que le PSG a eu fort à faire, recrutant notamment Vitinha et Fabian Ruiz dans l'entrejeu. Reste à voir maintenant si le club parisien ne va pas regretter le profil de Fofana dans les matches à enjeu en Europe.