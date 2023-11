Donnarumma s'est raté, les réactions sont sidérantes

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG a pris le dessus sur l'AS Monaco. Malgré tout, l'erreur de Gianluigi Donnarumma n'est pas passée inaperçue...

Le PSG et Monaco ont offert un très beau spectacle ce vendredi soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Le club de la capitale a planté 5 buts mais en aura tout de même encaissé 2. Le premier était largement évitable car il a découlé d'une énorme erreur de relance de Gianluigi Donnarumma. Alors que le portier italien avait tout son temps pour dégager le ballon ou faire une passe, il a fini par trop tergiverser et voir sa balle finir dans les pieds de Takumi Minamino. Si cette erreur n'aura eu au final pas de conséquences pour le PSG, elle inquiète certains observateurs, dont Daniel Riolo.

Important victory at home and apologies for the error. Full focus now on the Champions League next week ❤️💙 pic.twitter.com/aJNB98PGJr