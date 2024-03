Donnarumma, le meilleur gardien du monde est au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma a réalisé un match parfait contre l'AS Monaco, le gardien de but italien finissant par écœurer les attaquants monégasques. Ses notes sont exceptionnelles et le PSG s'en réjouit.

Wissam Ben Yedder, Maghnes Akliouche et Takumi Minamino peuvent en témoigner, le portier italien du Paris Saint-Germain était une muraille infranchissable vendredi soir et au moins pendant les 45 premières minutes, Gianluigi Donnarumma a été le seul joueur au niveau de ce que l’on attend d’un leader de la Ligue 1. Et depuis quelques matchs, Gigio réussit des prestations énormes, confirmant que Leonardo avait bien fait de faire le forcing pour faire signer librement le gardien de but de l’AC Milan. Sur le plan des notes, Donnarumma est intouchable puisqu'il obtient un exceptionnel 9 sur 10 dans L'Equipe, et 8,5 dans Le Parisien, une ou deux relances au pied mitigées ayant probablement contribué à faire légèrement baisser sa note. Cependant, tandis que le duo Mbappé-Luis Enrique attirait les regards et les commentaires, Gianluigi Donnarumma recueillait sa part de louanges.

Donnarumma sur une autre planète en 2024

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐒𝐖𝐌 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄 (@swmexclusive)

Après sa masterclass en Principauté, le gardien de but italien de 25 ans n'a pas voulu tirer la couverture à lui. « Il n'y a pas de sentiment personnel, je sais que j'ai fait un bon match, mais l'équipe aussi. Ce n'est pas facile ici. C'est compliqué et nous étions venus ici pour gagner mais Monaco est une grande équipe. Nous avons fait un bon match et nous sommes prêts pour mardi », lançait Gianluigi Donnarumma après avoir fait le bonheur d'un supporter du PSG en lui offrant son maillot. Mais sur les réseaux sociaux, cela s'enflammait concernant son niveau actuel, plusieurs centaines de supporters du Paris Saint-Germain qualifiant leur portier de « meilleur gardien de but du monde actuellement » Et pour souligner le niveau du champion d'Europe transalpin, une statistique dévoilée par Prime Vidéo, cette saison Donnarumma a évité 9,5 buts au PSG, c'est le numéro 1 absolu en Ligue 1.