Donnarumma, il exige que le PSG lui dise merci

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gianluigi Donnarumma a vécu une semaine difficile avec le PSG. Le portier italien a notamment été exclu contre Le Havre pour une sortie kamikaze. Alors que certains demandent la titularisation d'Arnau Tenas, Pascal Olmeta a défendu avec vigueur Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma est-il l'homme idoine pour garder les cages du PSG ? Malgré un bon début de saison, l'Italien ne voit pas ses détracteurs le lâcher. Tout d'abord, Donnarumma est faible au pied, ce qui est préjudiciable avec le jeu de Luis Enrique. Ensuite, il commet quelques erreurs de temps en temps. Malheureusement pour lui, la semaine écoulée a été mauvaise de ce point de vue là. Il a relâché trop facilement une frappe d'Almiron sur le but d'Isak pour Newcastle mardi. Dimanche après-midi, il a été exclu après 10 minutes pour un coup de pied à la tête du Havrais Casimir. Une erreur d'autant plus dommageable que son jeune remplaçant Tenas a sauvé le PSG avec plusieurs arrêts notables.

Pour Olmeta, le PSG doit sa première place à Donnarumma

Alors que Tenas est plus doué que Donnarumma au pied, plusieurs observateurs demandent explicitement à Luis Enrique un changement de gardien au PSG. Donnarumma, gardien titulaire de l'Italie et meilleur joueur de l'Euro 2020 doit-il quitter le onze titulaire ? Non, répond Pascal Olmeta. Sur l'antenne de RMC, l'ancien gardien de l'OM et de l'OL a défendu son jeune collègue. Pour Olmeta, les erreurs sont dues à la pression forte et inutile qu'il subit depuis son arrivée à Paris. En plus, malgré cela, Olmeta trouve que Donnarumma amène bien plus de positif que de négatif au PSG cette saison. Comptablement, il estime que le PSG doit même sa place de leader à son gardien italien.

🗣💬 @OlmetaPascal : "Ceux qui critiquent Gianluigi Donnarumma n'y connaissent rien. Et c'est pourtant ceux qui parlent le plus. Il a 24 ans. Il reste l'un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne. Mais il n'a jamais été mis dans les meilleures conditions au PSG." pic.twitter.com/A0SDTPXZSL — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 6, 2023

« Il a 24 ans, il a fait toutes les sélections jeunes, il est vainqueur de l’Euro 2020, meilleur joueur de la compétition, décisif lors de la séance de tirs au but. Il arrive à Paris et on lui met Keylor Navas sur le dos. Déjà les choses n’étaient pas claires, tu commences à lui mettre le doute, ce n’est pas normal du tout. Ensuite on lui colle le fiasco du Real, même s’il a fait une grosse erreur, mais comme beaucoup d’autres. Et pour finir vous avez un coach qui lui demande de jouer au pied. Mais il n’a que le pied droit, le gauche il ne s’en sert que pour l’embrayage... Ne lui demandez pas de jouer avec les deux pieds alors qu’il n'en a qu’un. […] Ça reste l’un des meilleurs gardiens au monde sur sa ligne pour moi. […] J’ai fait le calcul, il a fait gagner 9 points au PSG sur des arrêts décisifs cette saison. C’est énorme pour un gardien de buts. Il n’a jamais été mis dans les meilleures conditions. Si vous ne comprenez pas ça… », s'est agacé Pascal Olmeta dans Rothen s'enflamme ce mercredi. Quoi de mieux pour Donnarumma que le match de Dortmund, dans une semaine, pour faire taire les critiques au PSG...