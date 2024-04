Donnarumma fait peur, le PSG s'attaque au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Doublure de Thibaut Courtois, blessé depuis le début de la saison, Andriy Lunin est en train de prouver sa valeur et a notamment réalisé une superbe double confrontation contre Manchester City. De quoi susciter des intérêts, notamment de la part du PSG, qui adore son profil.

Ces dernières semaines, le gardien à la mode est indiscutablement Andriy Lunin. Remplaçant de Thibaut Courtois depuis 2020 au Real Madrid, le gardien ukrainien de 25 ans a été installé par Carlo Ancelotti et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne déçoit pas. Malgré une erreur de main sur le but de Bernardo Silva au match aller contre Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions, Lunin s’est parfaitement repris et a ensuite été impeccable face aux Anglais. Mercredi soir lors du match retour, il a même été l’un des grands artisans de la qualification du Real Madrid, aussi bien pour sa prestation lors du match que lors de la séance de tirs au but.

Grand, serein dans les airs, plutôt à l’aise au pied, Andriy Lunin a tout du gardien à la mode et ses prestations remarquées font de lui un gardien très courtisé dans l’optique du prochain mercato selon Todo Fichajes. Le média espagnol indique qu’avec le retour de blessure de Thibaut Courtois, prévu d’ici quelques semaines, Lunin va retrouver le banc et cette perspective ne l’enchante pas vraiment, ce dont souhaitent profiter plusieurs cadors européens pour tenter de le recruter en lui proposant une place de titulaire. La Premier League est fan de ce grand gardien d’1m91 puisque Manchester United ou encore Chelsea ont manifesté leur intérêt. Mais les cadors anglais ne sont pas les seuls à apprécier le gardien remplaçant du Real Madrid puisque contre toute attente, Todo Fichajes.net dévoile que le Paris Saint-Germain est également un sérieux candidat à la signature de Lunin.

Le PSG prêt à remplacer Donnarumma par Lunin

Gianluigi Donnarumma ne fait clairement pas l’unanimité dans la capitale française car malgré ses bonnes prestations en Ligue 1, son match aller face à Barcelone en Ligue des Champions a de nouveau suscité de vives inquiétudes. En interne, de nombreux dirigeants sont favorables au départ du gardien italien et pour le remplacer, la piste Lunin est à prendre au sérieux. Pour déloger le gardien ukrainien du Real Madrid, il faudra débourser au minimum 20 millions d’euros selon le média espagnol. Une somme très correcte qui s’explique en partie car Lunin n’a plus qu’un an de contrat avec le Real, club avec lequel il est lié jusqu’en 2025. Mais au vu des performances de son portier, nul doute que l’actuel leader de la Liga tentera de le prolonger avec une revalorisation à la clé, en lui promettant du temps de jeu en coupe afin de le garder pleinement concerné dans le projet madrilène.