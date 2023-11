Donnarumma fait peur, le PSG regarde à Lille

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lassé par l’irrégularité de Gianluigi Donnarumma, capable du pire comme du meilleur, le PSG est attentif au marché des gardiens. Luis Campos a un gros faible pour Lucas Chevalier, brillant avec Lille depuis deux ans.

Auteur d’un nouveau match plein contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium, Lucas Chevalier est un gardien qui a la cote en Europe. Et il n’y a pas besoin d’aller bien loin pour trouver des clubs qui ont flashé sur le portier de l’Equipe de France Espoirs. A en croire les informations de Foot Mercato et de RMC, le Paris Saint-Germain a un œil très attentif sur les prestations de Lucas Chevalier. En effet, Luis Campos apprécie beaucoup le profil très moderne du joueur, excellent au pied en plus d’être un gardien aux réflexes étonnants.

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2027, Lucas Chevalier n’est pas sur le point de quitter le Nord. En effet, la radio temporise en indiquant qu’il ne s’agit que d’un intérêt mais qu’il n’y a pour l’instant « rien de concret » entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain. D’autant plus que les Dogues veulent impérativement conserver leur gardien, attendu dans la sélection olympique de Thierry Henry pour les JO en 2024.

Cet intérêt du club parisien pour Chevalier soulève en revanche un départ : quid de la confiance des dirigeants du PSG envers Gianluigi Donnarumma ? Auteur de très gros matchs depuis le début de la saison, l’international italien a aussi commis de grosses erreurs notamment sur les deux derniers matchs contre Monaco en Ligue 1 et Newcastle en Ligue des Champions. En interne, l’état-major du Paris Saint-Germain estime qu’il n’est pas « urgent » d’agir mais se préparent à un éventuel changement à ce poste dans les mois ou les années à venir. D’où cet intérêt très prononcé pour Lucas Chevalier, sans pour autant passer à l’action à court terme.