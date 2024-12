Donnarumma et le PSG, un désaccord financier colossal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de prolonger son contrat au PSG il y a quelques semaines, Gianluigi Donnarumma n’est plus dans l’optique de signer un nouveau bail à court terme. La faute à un gros problème financier entre les deux parties.

Gianluigi Donnarumma vit une période compliquée au Paris Saint-Germain et cela n’est pas seulement la conséquence du violent coup au visage subi contre l’AS Monaco mercredi. Le gardien italien de 25 ans a été remis en cause par Luis Enrique et cela l’a grandement affecté. L’Equipe révèle notamment que l’ex-gardien de l’AC Milan a très mal vécu sa mise à l’écart pour le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Remplaçant au profit de Matvey Safonov le 26 novembre dernier, Gianluigi Donnarumma s’est soudainement mis à douter de son avenir dans la capitale française, en pleine période de négociations pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2026. Son agent a lui aussi semé le trouble ces dernières heures.

« Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens » a lâché Enzo Raiola au micro de Radio Sportiva. Qu’en est-il réellement quant aux négociations entre le Paris Saint-Germain et l’expérimenté gardien de la sélection italienne ? L’Equipe a mené son enquête et pour le site du quotidien national, il existe bien une volonté commune de poursuivre l’aventure entre le PSG d’un côté et Donnarumma de l’autre. Malgré les récents remous, le gardien se sent bien à Paris et souhaite rester.

Le PSG veut prolonger Donnarumma, mais...

Influent et apprécié dans le vestiaire, il a un rôle important malgré les quelques erreurs qui l’ont fragilisé depuis le début de la saison. De son côté, le Paris SG n’a jamais véritablement voulu remplacer Donnarumma selon notre confrère José Barroso, qui écrit que le recrutement de Safonov était plutôt un moyen pour le PSG de booster Donnarumma plutôt que pour le remplacer. Alors pourquoi les négociations pour la prolongation de son contrat sont-elles en stand-by ? La raison est avant tout financière.

Au Paris Saint-Germain, on souhaite bien prolonger Gianluigi Donnarumma, mais pour un salaire assez nettement inférieur aux 10 millions d’euros annuels actuellement perçus par le champion d’Europe italien. Luis Campos a imposé à tous les joueurs qui ont signé au PSG depuis 2022 des contrats avec une part de salaire variable en fonction des matchs et c’est aujourd’hui ce qui est proposé à Donnarumma. L’ancien Milanais lui n’est pas prêt à sacrifier aussi facilement son important salaire. Le noeud du problème est donc bel et bien financier avant d’être sportif entre les deux parties et Luis Campos va rapidement devoir trouver une solution s’il ne veut pas se retrouver l’été prochain avec un gardien en fin de contrat douze mois plus tard sur les bras.