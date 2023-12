Donnarumma et le PSG c'est fini, Luis Enrique peut le flinguer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un léger doute existe dans l’esprit de Luis Enrique sur le gardien à aligner lors du choc entre le PSG et le Borussia Dortmund. Arnau Tenas est dans tous les esprits après les bourdes de Gianluigi Donnarumma en Ligue 1.

Expulsé face au Havre il y a une semaine, Gianluigi Donnarumma a laissé à Arnau Tenas la place de s’exprimer. Et l’ancien gardien du FC Barcelone a plutôt saisi sa chance avec une excellente entrée en Normandie puis un match satisfaisant au Parc des Princes contre Nantes avec notamment une très grosse parade sur une frappe lointaine de Florent Mollet. A l’heure où le Paris Saint-Germain va jouer sa qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, un léger doute existe dans l’esprit de Luis Enrique sur ce poste de gardien de but.

Donnarumma ou Tenas contre Dortmund ?

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué la concurrence entre Tenas et Donnarumma. Pour le journaliste de l’After Foot, il est anormal de se poser la question du gardien à aligner lorsque l’on a le choix entre un champion d’Europe et capitaine avec sa sélection d’un côté et un jeune débutant qui compte deux matchs avec les professionnels de l’autre. Et pourtant, Daniel Riolo se pose lui aussi des questions et comprend qu’un débat existe à quelques heures du match. Dans le cas où Donnarumma ne serait pas aligné, cela sonnerait néanmoins la fin de l’histoire entre le PSG et son gardien italien selon le journaliste.

« Le fait que l’on parle autant de Tenas, qu’il y ait eu autant d’articles sur lui semblait poser une question qui ne devrait même pas exister. Ça m’embête moi-même de me poser la question entre Tenas et Donnarumma pour le match à Dortmund. Je déteste que l’on s’emballe et là, ce serait plus qu’une enflammade de faire jouer un gardien qui n’a fait que deux matchs dans sa vie. Et pourtant, l’idée est dans la tête de tous les gens qui nous écoutent. Si tu ne mets pas Donnarumma contre le Borussia Dortmund, tu le tues, c’est fini et tu envoies le message ‘barre toi pendant les fêtes, retourne à Milan et ne revient plus’. Tenas est très bon mais on n’a pas de recul sur lui. S’il ne met pas Donnarumma, c’est un choix très fort » a commenté Daniel Riolo, qui serait très surpris de voir Arnau Tenas titulaire au profit de Gianluigi Donnarumma, mais qui va guetter les choix de Luis Enrique tant l’entraîneur du PSG a prouvé qu’il était capable de tout au niveau de ses choix de compositions d’équipe.