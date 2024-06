Donnarumma en sueur, le PSG appelle Maignan et change tout

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Loin d'être impressionnant cette saison dans la cage du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma va vivre un été agité entre l’arrivée potentielle de Matvey Safonov. Et le coup de pression nommé Mike Maignan.

Recruté par le PSG en 2021 pour mettre tout le monde d’accord au poste de gardien de but, si souvent instable dans le club de la capitale, Gianluigi Donnarumma a répondu aux attentes cette saison. Malgré tout, des doutes subsistent encore sur sa capacité à répondre aux exigences du jeu de Luis Enrique, notamment en termes de relances au pied. Sans parler des sorties aériennes qui posent clairement problème dans les gros matchs. Donc même s’il est titulaire indiscutable à l'heure actuelle, le gardien italien peut se retrouver en danger à tout moment. D’autant plus que lors du prochain mercato estival, le PSG va recruter le Russe Matvey Safonov, actuellement à Krasnodar. Un gardien du même profil que Donnarumma qui montre que Paris envisage de remplacer l’ancien portier du Milan AC à moyen terme ?

Selon L'Equipe, la hiérarchie va être totalement bouleversée avec la remise à plat de la concurrence totalement ouverte, y compris avec Arnau Tenas que Luis Enrique apprécie beaucoup. Et une autre surprise est encore possible. Jonathan Johnson le pense sincèrement, en évoquant la piste Mike Maignan, le gardien français du Milan AC et formé au PSG étant disponible contre 50 millions d’euros, sachant qu'il ne trouve pas d'accord pour prolonger en Lombardie.

Maignan au PSG, Donnarumma à Manchester City ?

🚨| Mike Maignan et Théo Hernandez sont sur le marché !



le PSG et plusieurs grands clubs européens surveillent la situation 👀



Quant aux joueurs, difficile d’être insensible à l’intérêt du PSG, l’un est formé au club l’autre pourrait rejoindre son frère 🤩



Vous prenez les… pic.twitter.com/4mUbiqwaom — Paris Galaxy (@ParisGalaxyOff) April 24, 2024

« Mike Maignan intéresse actuellement un certain nombre de grands clubs européens. Il y a eu des liens avec Manchester City en tant que remplaçant potentiel d'Ederson, et je crois comprendre que le PSG a également examiné sa situation en vue de le recruter à un moment donné dans le futur. À Paris, il y a de grandes questions autour de Donnarumma, quant à savoir s'il est vraiment la bonne personne pour le style de jeu de Luis Enrique, et on s'attend à ce que le PSG finalise l'une de ses premières recrues de l'été avec le gardien russe Matvey Safonov pour concurrencer Donnarumma. Il sera intéressant de voir, si cela se réalise, ce que cela pourrait signifier pour Donnarumma à long terme. Je pense certainement qu'une décision de recruter Maignan serait également intéressante, car cela pourrait alors signifier que le PSG serait tenté d'envisager des offres pour Donnarumma, qui pourrait alors être une option pour remplacer Ederson à Man City », a lancé, sur CaughtOffside, le journaliste spécialisé, qui assure que l'avenir du gardien italien est loin d'être aussi clair que cela.