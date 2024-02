Donnarumma calme Nantes, le PSG éteint la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 22e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-PSG 0-2

Buts : Hernandez (60e), Mbappé (78e sur pen.)

Peu flamboyant avec Mbappé remplaçant au coup d'envoi, le PSG a donné une leçon d'efficacité à Nantes. Les Parisiens l'ont emporté 2-0 grâce à un grand Donnarumma. Avec 14 points d'avance, le PSG a définitivement tué la course au titre.

Luis Enrique changeait nettement son onze après le succès du PSG contre la Real Sociedad. Mbappé était notamment remplaçant, laissant Kolo Muani, Barcola et Lee être associés en attaque. De quoi déboussoler le PSG qui était peu dangereux en première période. Le match était un peu terne et c'était même Nantes qui le réveillait. Juste avant le repos, Mohamed prenait la profondeur et sa frappe était détournée par le pied de Donnarumma. Marquinhos se jetait juste à temps pour contrer le tir de Cozza. Sur le corner suivant, Pallois marquait mais son but était refusé pour un hors-jeu de Chirivella.

Après le repos, Pallois tentait sa chance de très loin mais Donnarumma claquait son ballon juste au-dessus de son but. Paris allait finalement faire la différence sur un coup de chance. Lucas Hernandez voyait son tir être détourné par Sissoko trompant Descamps. Kylian Mbappé entrait juste après et se révélait vite décisif. Il était accroché par Zézé dans la surface et transformait le penalty lui-même. Donnarumma était impérial et conservait le clean-sheet parisien en détournant une reprise de Chirivella sur son poteau. Le PSG s'imposait 2-0 à Nantes, prenant 14 points d'avance sur Nice en tête. Nantes reste 13e, tout proche de la zone rouge, avec 22 points.