Doha apporte une très bonne nouvelle au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En janvier, le PSG a réussi le transfert de Gabriel Moscardo aux Corinthians. Néanmoins, le milieu brésilien est rapidement apparu blessé au pied gauche. Bien soigné à Doha, Moscardo est déjà en phase de reprise.

Le transfert qui a fait grimacer les recruteurs parisiens. Dans la foulée de Lucas Beraldo, le PSG recrutait Gabriel Moscardo en janvier dernier. Néanmoins, lors de la visite médicale, une blessure au pied gauche a été décelée chez Moscardo. Le jeune brésilien de 18 ans, prêté aux Corinthians (son club d'origine) jusqu'à la fin de saison, est allé se soigner à Doha. On prévoyait deux à trois mois d'inactivité pour le milieu défensif. Fort heureusement, le travail de la clinique Aspetar de Doha a été très efficace et la reprise approche déjà pour Moscardo.

Moscardo est déjà revenu au Brésil

En effet, la bonne nouvelle a été annoncée sur Instagram par SportsMaxi, l'agence qui gère les droits du joueur. « Le milieu de terrain Gabriel Moscardo continue de se rétablir intensément. La semaine dernière, il a été soigné à Aspetar, un centre médical d'excellence aux normes de la FIFA, à Doha, au Qatar. Le milieu de terrain se prépare à son retour et poursuit son traitement, dans l'espoir de retrouver le terrain le plus rapidement possible. Excellent rétablissement, Moscardo ! Nous serons à tes côtés ! », a indiqué SportsMaxi en publiant une vidéo des exercices physiques de Moscardo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SportsMaxi (@sportsmaxi)

Moscardo a désormais quitté le Qatar, prenant la direction du Brésil ces derniers jours. C'est ce qu'a confirmé le journaliste brésilien Bruno Andrade. L'objectif de Moscardo est de revenir très vite sur les terrains. Le championnat brésilien reprend le 13 avril prochain pour les Corinthians, lesquels défieront l'Atlético Mineiro en ouverture. Moscardo compte bien être titulaire ce jour-là, ayant déjà prévu de reprendre l'entraînement collectif dès la semaine prochaine. De quoi le remettre dans le rythme de la compétition avant son arrivée définitive au PSG l'été prochain.