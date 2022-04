Di Maria est cramé, 4 clubs ne sont pas d'accord avec le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

À 34 ans, Angel Di Maria arrive en fin de parcours avec le PSG. Toutefois, sa carrière est loin d'être finie et l'Argentin aiguise l'appétit de nombreux clubs, en Espagne, en Italie et même au Portugal.

Depuis son arrivée en 2015, Angel Di Maria a tout connu avec le PSG. Le sublime comme son doublé face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions 2017 lors d'un succès 4-0 mémorable. Mais aussi, des soirées plus pénibles et cette saison elles furent plus nombreuses collectivement mais aussi à titre individuel. L'Argentin a peiné en 2021-2022 avec seulement trois buts inscrits toutes compétitions confondues en 26 apparitions avec le club parisien. Di Maria arrive à la fin de son aventure avec le PSG et son contrat, qui court jusqu'en juin prochain, ne devrait pas être renouvelé par la direction.

Barça, Atletico, Juve ou Benfica pour Di Maria

Il faut dire que le natif de Rosario vient de fêter ses 34 ans et ne représente plus l'avenir à son poste. Dans un souci de renouveler son effectif pour rebondir après les échecs récents, le PSG voit plus Angel Di Maria comme un « has-been ». Une vision que ne partagent pas plusieurs écuries européennes qui ont flairé le bon coup pour un joueur libre l'été prochain. En Espagne, on s'enflamme sur un affrontement entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone en vue d'attirer le vice-champion du monde 2014 avec l'Argentine.

Hay 4 equipos que sondearon a Ángel Di María: Juventus, Barcelona, Atlético de Madrid y Benfica.

Fideo va a seguir su carrera en Europa. pic.twitter.com/cVcM5gPBlu — Gastón Edul (@gastonedul) April 22, 2022

Les deux gros de Liga ont des chances d'espérer dans le dossier. En effet, le journaliste du média argentin TyC Sports Gaston Edul indique que Di Maria compte poursuivre encore un peu sa carrière en Europe. Mais, Edul donne aussi le nom de deux autres candidats pour s'attacher les services de l'Argentin. La Juventus, pour remplacer peut-être Paulo Dybala, et Benfica. Le club lisboète avait été la première escale européenne du joueur, lequel avait passé trois belles années entre 2007 et 2010 avant un transfert de 33 millions d'euros au Real Madrid. Des attaches portugaises qui pourraient bien chambouler les projets futurs de Di Maria ainsi que la conclusion de ce feuilleton au mercato.