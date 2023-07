Deux stars arrivent au PSG, les noms sont lâchés

Dans : PSG.

Le PSG n'a clairement pas fini son mercato, et il y a du lourd qui arrive en attaque. C'est une information signée Daniel Riolo, pour qui il ne fait aucun doute que le champion de France va enregistrer deux recrues de taille.

Pour le moment, avec le départ de Lionel Messi, les arrivées qui se sont multipliées au début du mercato mais aussi les manquements identifiés distinctement, il est difficile de connaitre le futur 11 de départ du PSG. La formation parisienne disputera son premier match amical de la saison ce vendredi face au Havre, mais il ne faudra forcément pas en tirer trop d’enseignements quelques jours après la reprise des derniers internationaux.

Le PSG est obligé de frapper fort au mercato

Le visage du prochain PSG n’est pas encore imaginable, d’autant plus qu’il manque deux joueurs offensifs de premier plan. C’est Daniel Riolo qui, dans une tirade visant à faire le point sur le cas Neymar, a révélé que le champion de France était désormais obligé de recruter du lourd devant, et que deux pistes évoquées depuis longtemps, vont devoir se concrétiser prochainement. Il s’agit de Bernardo Silva à l’animation offensive, et Dusan Vlahovic à la finition.

« Le discours de Luis Enrique, c’est qu’il n’y a plus de statut. Neymar ne jouera que s’il réussit les tests physiques et qu’il a une hygiène de vie qui sera à peu près redevenue normale. Il a 31 ans, et son corps est très très abimé, on ne sait pas dans quel état sera son corps en septembre. Si l’équipe tourne et que Luis Enrique fait bien fonctionner tout ça avec les deux nouvelles vedettes qui vont arriver et avec Mbappé toujours dans l’effectif, peut-être que ces joueurs comme Neymar et Verratti vont se remettre au travail et peut-être qu’on les reverra à un très bon niveau. Et les vedettes, elles vont arriver. Ils sont obligés de prendre du lourd. Ils cherchent la solution financière pour faire Bernardo Silva, pour Vlahovic, c’est moins compliqué », a livré le consultant de l’After Foot, qui sait que le buteur serbe a envie de rejoindre le PSG rapidement alors que la Juventus va connaitre une saison difficile.

En attendant de voir ces dossiers se boucler, l’attaque du Paris SG se résume surtout à la présence de Kylian Mbappé, sachant que Lionel Messi n’est plus là, et que Neymar est encore blessé ou privé de compétition, pour plusieurs semaines. Du renfort ne sera pas du luxe pour un PSG qui s’est habitué au caviar en attaque ces dernières années, mais va forcément devoir revoir sa copie à la baisse. Une situation qui correspond aussi à la volonté des dirigeants qataris d’arrêter de surpayer des joueurs qui apportent beaucoup plus sur le plan du marketing qu’au niveau des titres et des résultats.