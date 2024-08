Deux recrues en cinq jours, le PSG se lance un défi XXL

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

D’ici la fin du mercato samedi soir, le PSG ne compte pas rester inactif. Et même si les pistes Jadon Sancho et Victor Osimhen ont du plomb dans l’aile, le club parisien espère faire signer deux joueurs.

Pour l’instant, le Paris Saint-Germain se montre calme et plutôt raisonnable sur le marché des transferts. Malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, aucune star n’a posé ses valises dans la capitale française. Luis Enrique a accueilli Désiré Doué, Willian Pacho ou encore Joao Neves, des jeunes joueurs à fort potentiel qu’il va pouvoir développer à sa sauce comme il adore le faire. Jusqu’à ces derniers jours, les pistes Jadon Sancho et Victor Osimhen ont été évoquées, mais elles ont peu de chances de se conclure.

Le PSG cherche deux renforts en défense

L’ailier de Manchester United ne devrait pas rejoindre le PSG tandis que l’international nigérian de Naples a fait l’objet d’une offre en provenance d’Arabie Saoudite, sur laquelle Paris n’est pas certain de surenchérir. On pourrait alors penser que le mercato du champion de France en titre est terminé ou presque, mais ce n’est pas le cas. A en croire les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain vise encore deux recrues d’ici la fin du mercato le 31 août et deux postes ont été ciblés.

« Paris cherche un latéral gauche et un défenseur central pour remplacer un éventuel départ de Skriniar. Pas de Sancho (piste morte depuis la semaine passée) ni d’Osimhen » a publié sur son compte X notre confrère Marc Mechenoua. Autant dire que les cinq jours à venir vont être agités à Paris, qui va s’activer pour trouver deux renforts en défense et qui ne devrait plus toucher à son secteur offensif, que Luis Enrique estime suffisamment fourni avec Asensio, Lee, Barcola, Dembélé, Ramos, Kolo Muani ou encore Doué. Le Paris Saint-Germain a désormais cinq jours pour s’activer et à n’en pas douter, les arrivées dépendront aussi des départs. Dans ce sens, Milan Skriniar est de plus en plus proche de la sortie et le PSG aimerait qu’il soit imité pour Danilo Pereira même si à date, l’international portugais est nettement moins proche de la sortie, lui qui a notamment refusé une proposition saoudienne lors de ce mercato estival.